La Junta de Andalucía impulsa el conocimiento de la robótica, la programación y el pensamiento computacional

Los consejeros de Educación, María del Carmen Castillo (c), y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto (i), presentan el aula móvil STEAM. A 30 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de las medidas impulsadas por la Consejería de Educación para difundir la robótica, la programación y el pensamiento computacional entre el alumnado y los docentes, a través del proyecto Steam 4.0, que cuenta con un presupuesto de 71 millones de euros.

La posibilidad de acceder a lenguajes de programación adaptados y al equipamiento tecnológico amigable para el alumnado de todas las edades y accesible para el profesorado no especialista, facilita su integración en las aulas andaluzas desde las primeras etapas educativas. Además, esta metodología potencia el interés por las disciplinas Steam de manera gradual y experiencial, lo que contribuye a reducir la brecha de género en el ámbito digital.

Así, la Junta de Andalucía ha explicado en una nota de prensa que ha puesto en marcha una iniciativa itinerante denominada 'CTRL+ALT+Futuro', diseñada para acercar las competencias digitales a los centros educativos andaluces. Se trata de un autobús adaptado como aula didáctica móvil de alta tecnología de uso donde se podrá practicar la robótica y aprender programación. El autobús está equipado con recursos audiovisuales e interactivos, así como el equipamiento tecnológico que proporciona el propio programa a los centros y una zona específica para el desarrollo de talleres.

Además, los participantes podrán interactuar con Codex, el asistente virtual diseñado para resolver cualquier duda sobre el proyecto. El aula itinerante visitará 22 centros educativos y seis centros del profesorado (CEP), a lo largo de las ocho provincias, priorizando centros educativos de zonas rurales, de transformación social (ZTS) y de localidades donde el alumnado puede ser más susceptible de encontrarse en situación de brecha digital.

La ruta incluirá además una parada en SIMO Educación, que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de noviembre de 2026, y prolongará su recorrido hasta el 25 de noviembre en Málaga. Por otro lado, la Junta de Andalucía dotará este curso a los centros educativos con más de 700.000 unidades de robótica y programación, estructuradas en kits adaptados al proceso madurativo del alumnado en cada etapa educativa (Infantil, Primaria y ESO).

Además, se han diseñado recursos didácticos y formativos para capacitar al profesorado en robótica, programación, pensamiento computacional e inteligencia artificial. Entre estas iniciativas destacan la creación de una red de 16 asesorías técnicas de innovación (ATI) para ofrecer soporte técnico y pedagógico desde las delegaciones territoriales y la elaboración de 200 propuestas didácticas (Situaciones de Aprendizaje), concebidas como recursos prácticos que acompañan al docente en el uso del equipamiento como en su aplicación didáctica para trabajar los contenidos curriculares de cada materia con el alumnado.