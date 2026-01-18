La Junta de Andalucía impulsa el procedimiento para acreditar las competencias básicas de personas adultas

Archivo - Imagen de archivo de la formación Profesional. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía pone en marcha el lunes, 19 de enero, el procedimiento de evaluación y acreditación de Competencias Básicas de personas adultas, una iniciativa destinada a reconocer oficialmente los conocimientos y habilidades adquiridos fuera del sistema educativo reglado para personas mayores de 18 años.

Según ha indicado la Administración regional en una nota, este procedimiento está orientado a personas adultas que no finalizaron sus estudios y que han desarrollado competencias básicas de lengua castellana, matemáticas y digital a través de su experiencia laboral, formación no formal o aprendizajes informales.

En concreto, el procedimiento es gratuito, inclusivo, accesible y flexible. Está abierto de forma permanente, lo que permite a las personas interesadas inscribirse en cualquier momento del año y, una vez iniciada la solicitud, el proceso de evaluación y resolución se completa en un plazo máximo de seis meses.

El objetivo fundamental de este procedimiento es facilitar a las personas adultas el reconocimiento formal de estas competencias, de forma que esta certificación permite continuar con su formación académica, así como solicitar acceso a los ciclos formativos de grado medio de las enseñanzas de Formación Profesional.

Asimismo, el procedimiento se estructura en tres fases. La primera, de iniciación, comienza con la presentación de la solicitud de inscripción, que podrá realizarse de forma telemática mediante la Secretaría Virtual de los centros educativos. A continuación, en la fase de instrucción, se lleva a cabo la evaluación de dichas competencias en una sesión presencial, en función de los niveles establecidos en el Marco de Referencia correspondiente. Finalmente, la fase de finalización concluye con la emisión de una resolución oficial que certifica los dominios demostrados y sus niveles. Las personas participantes pueden recibir además orientación y propuestas de formación adaptadas a su perfil y necesidades.

En esta línea, el procedimiento de acreditación de competencias básicas está dirigido a personas mayores de 18 años que no estén en posesión de los requisitos académicos de acceso a las enseñanzas de Formación Profesional. También deben cumplir con al menos un requisito entre tener nacionalidad española; estar en posesión del certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión; o disponer de una autorización de residencia o de residencia y trabajo en vigor, conforme a la legislación española de extranjería e inmigración.

Bajo este contexto, el procedimiento se desarrolla en los ocho Institutos Provinciales de Educación Permanente (IPEP) y sus dos secciones (Sipep), situados en las capitales de provincia de Andalucía, Algeciras (Cádiz) y Linares (Jaén). Esta red de centros ofrece asesoramiento y acompañamiento a las personas participantes durante todo el proceso.

Para dar difusión a estas novedades en el acceso a Formación Profesional a personas sin requisitos académicos, se han realizado reuniones informativas con los centros implicados en el procedimiento (Institutos provinciales de Educación Permanente y sus secciones -IPEP y Sipep-) y acciones formativas con la inspección educativa.

Además, se han realizado jornadas de trabajo con los responsables de orientación educativa y profesional de las delegaciones Territoriales y los profesionales de orientación de los centros educativos.

Con este nuevo marco, la Junta desarrolla un sistema de acceso a la Formación Profesional "más flexible, accesible y adaptado" a la diversidad de las trayectorias personales de la población adulta, "en sintonía con las recomendaciones del Consejo Europeo para reconocer el aprendizaje a lo largo de la vida y la experiencia laboral".

En suma, este procedimiento representa una "oportunidad real para poner en valor lo aprendido fuera del aula y construir nuevos caminos de progreso personal y laboral".