La Junta apuesta por promover la educación digital e innovación educativa entre el alumnado de la provincia de Jaén

Visita al CEIP José Artesano, en Torreblascopedro - JUNTA DE ANDALUCÍA

TORREBLASCOPEDRO (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Jaén, Francisco José Solano, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por promover en la provincia de Jaén la educación digital e innovación educativa entre el alumnado.

En esta línea, se ha referido al "compromiso que lleva a cabo el CEIP José Artesano de Torreblascopedro con la educación digital a través de la puesta en marcha de proyectos de innovación educativa y creación del aula de futuro". Así lo ha apuntado en su visita al centro educativo reconocido recientemente con el Sello Aula de Futuro por llevar a cabo el desarrollo del proyecto Conecta2alfuturo.

El delegado territorial, acompañado por la directora del centro educativo, María Luz Sánchez, y el alcalde del municipio, Juan María Ruiz, ha señalado que este tipo de proyectos se enmarca dentro de la estrategia de transformación digital educativa y buscan "integrar herramientas tecnológicas en el aula para mejorar la enseñanza".

El CEIP José Artesano lleva a cabo la puesta en marcha del proyecto de innovación educativa Conecta2 al futuro, una iniciativa diseñada para fomentar la competencia digital del alumnado y promover un aprendizaje más dinámico e inclusivo.

Este proyecto consiste en crear un espacio flexible de aprendizaje dividido en zonas, en combinación con las tecnologías, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las metodologías activas haciendo del alumno, el protagonista en todo el proceso.

La finalidad es desarrollar una nueva forma metodológica que implica una forma diferente de organización del espacio atendiendo al desarrollo de habilidades en el alumnado más allá de la adquisición de contenidos.

En este sentido, el delegado territorial ha subrayado "la apuesta" de la Consejería por dotar a los centros educativos de la provincia de Jaén con mobiliario, equipamiento tecnológico y demás artículos para "reducir la brecha digital y mejorar y avanzar hacia una educación digital de calidad".

En este punto, se ha referido a la inversión de más de 5,8 millones de euros en equipamiento y tecnología realizada en el año 2025 en los centros educativos jiennenses.

Concretamente, en el centro educativo de Torreblascopedro, que cuenta actualmente con más de 130 estudiantes de Educación Infantil, Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria, está prevista para el curso 2025-2026 la instalación de nueve paneles interactivos fijos, una impresora 3D, tres ordenadores de sobremesa, dos gafas de realidad virtual, 25 altavoces portátiles con micrófono, un complemento para aula audiovisual, un complemento STEM para Secundaria, una mesa interactiva y dos cámaras de vídeo, con una inversión superior a los 27.200 euros.

A esta cantidad se suma la asignación realizada al CEIP Federico García Lorca de Torreblascopedro, por un importe de más de 21.600 euros, lo que eleva la inversión total en el municipio a más de 48.800 euros, según ha informado Solano.

Finalmente, Solano ha felicitado al equipo directivo, profesorado y toda la comunidad educativa, por su esfuerzo y compromiso por implicarse en iniciativas que apuestan por la innovación y transformación educativa, integrando la tecnología en el aula y adaptando el centro a los nuevos retos digitales.