La Junta avanza en la mejora de la accesibilidad del CEE Virgen de la Esperanza de Córdoba al instalar un ascensor

El delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Diego Copé, y el edil de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, visitan las obras de construcción del nuevo ascensor en el CEE Virgen de la Esperanza. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Diego Copé, acompañado por el teniente de alcalde delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha visitado las obras de construcción de un nuevo ascensor en el Centro de Educación Especial (CEE) Virgen de la Esperanza, una actuación impulsada por la Junta que tiene por finalidad la mejora de la accesibilidad y la movilidad del alumnado del centro.

En una nota, el delegado territorial ha destacado que "la Junta continúa mejorando los espacios educativos". Concretamente, en este Colegio de Educación Especial se construye un nuevo ascensor para mejorar la accesibilidad de sus alumnos. Copé ha señalado que "esta actuación, con una inversión de más de 100.000 euros, se une a la que también hace el Consistorio en este edificio y mejora el día a día del alumnado de este centro y de toda su comunidad educativa".

Asimismo, ha recordado que "el Virgen de la Esperanza es el único centro de educación especial público de la provincia", por lo que ha mostrado su "satisfacción por una intervención que permitirá ofrecer una mejor respuesta a las necesidades del alumnado".

La obras para el nuevo ascensor, promovida por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), forma parte de las obras de escolarización previstas para el curso 2025-2026 y cuenta con una inversión de 108.256,58 euros.

Durante la visita, ambos responsables han manifestado la importancia de la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento para "mejorar las infraestructuras educativas y el mantenimiento de los centros docentes, sumando actuaciones que redundan en una mejor atención al alumnado y en mejores condiciones para toda la comunidad educativa".

UN NUEVO ASCENSOR ADAPTADO A LAS NECESIDADES

El CEE Virgen de la Esperanza escolariza a alumnado con necesidades educativas especiales, una parte importante del cual presenta dificultades de movilidad y requiere apoyos específicos para el desarrollo de las actividades diarias. Esta realidad hace insuficiente el ascensor existente para el traslado seguro de usuarios con sillas de ruedas, camillas y otros dispositivos de apoyo.

Para dar respuesta a esta necesidad, la Junta ejecuta la instalación de un nuevo ascensor de gran capacidad, tipo camillero, preparado para albergar al menos diez personas y adaptado a las características del alumnado del centro. La nueva infraestructura facilitará los desplazamientos entre plantas con mayores condiciones de seguridad, comodidad y autonomía.

Las obras se desarrollan en un espacio que ha sido aislado mediante un cerramiento provisional, lo que permite compatibilizar los trabajos con el normal funcionamiento de la actividad docente. Está previsto que finalicen durante el cuarto trimestre del año.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Durante la visita, Jordano ha destacado "la singularidad del centro, al tratarse del único colegio público de educación especial de la provincia y atender a un elevado número de alumnos con movilidad reducida, circunstancia que hace especialmente necesaria la mejora de la accesibilidad de sus instalaciones".

El responsable municipal ha explicado que "el Ayuntamiento mantiene un seguimiento permanente del centro a través de la Delegación de Inclusión y Accesibilidad y ha valorado muy positivamente la construcción del nuevo ascensor por parte de la Junta de Andalucía".

Jordano ha recordado además que "el Consistorio ha llevado a cabo recientemente la adaptación del ascensor existente, así como otras actuaciones de mejora, entre ellas la instalación del vallado perimetral y trabajos de pintura en la fachada, además de nuevos arreglos previstos tras los últimos temporales".

Otras mejoras impulsadas por la Junta La instalación del nuevo ascensor se suma a otras actuaciones recientes ejecutadas por la Consejería de Educación en el CEE Virgen de la Esperanza.

A través del programa Mejora tu Centro, la Junta ha destinado 4.889,69 euros para la instalación de una grúa de piscina que facilita el acceso del alumnado a las actividades terapéuticas y educativas desarrolladas en estas instalaciones.

Asimismo, mediante la línea de Confort Térmico se han invertido otros 9.833,74 euros en la instalación de toldos, estores y equipos de aire acondicionado, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales del centro y favorecer el bienestar de alumnos y profesionales.

Con estas actuaciones, el Gobierno regional impulsa la modernización de las infraestructuras educativas para garantizar espacios más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades del alumnado, reforzando además la cooperación con los ayuntamientos para mejorar el mantenimiento y la calidad de los centros educativos públicos.