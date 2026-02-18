La Junta celebra con alumnos del Colegio María Inmaculada de Huelva un "solidario" Día de Andalucía

Celebración del Día de Andalucía con alumnos del Colegio María Inmaculada de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 300 alumnos del Colegio María Inmaculada de la capital han visitado este miércoles la Delegación de la Junta de Huelva para celebrar el Día de Andalucía, que ha estado marcada por la solidaridad con el acto 'Olivo de la Solidaridad'

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha recibido a los alumnos, junto a un nutrido grupo de delegados territoriales.

Por su parte, los alumnos, encabezados por el director del centro, Isaac Martín, y su directora de pastoral, Judith Martín, han realizado una poesía coral titulada 'Andalucía por gestos' y una actividad denominada 'Olivo de la Solidaridad' en la que cada curso ha aportado una hoja con un valor: "Solidaridad, empatía, fuerza colectiva y compromiso social".

Previamente, todos los presentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz del que este miércoles se cumple precisamente un mes.

En su intervención Correa ha manifestado que "este acto es un ejemplo de cómo los centros escolares, además de enseñar las distintas materias, inculcan a los alumnos la cultura andaluza, lo que supone el 28 de febrero, y valores, como la solidaridad que es intrínseca del pueblo andaluz".

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha ensalzado el papel de esos "pequeños héroes" que son los docentes de la comunidad que "día a día reciben a los alumnos con una mochila llena de ilusión y de ganas de dar lo mejor por ellos".

Por su parte, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, ha sido la encargada de anunciar la presencia de la loba 'Luz' la mascota del Campeonato Europeo de Bádminton que ha acompañado a los alumnos durante una parte del acto. Para finalizar, acompañado de un trío de guitarristas del centro, se ha interpretado el Himno de Andalucía.