La Junta centrará la formación del profesorado andaluz en "prácticas reales de éxito" para atender la diversidad

Archivo - Una PTIS atiende a un alumno con necesidades especiales. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha publicado este lunes una resolución en la que se detallan cuales serán las líneas "estratégicas" de formación del profesorado para el curso 2026/2027, que arranca en unos días. Para este curso, "las prioridades formativas" se centrarán en "aspectos nucleares" como la "adquisición de aprendizajes imprescindibles" en materia de formación matemática, competencia lectoral y lengua castellana y extranjera, entre otras. Además, "cobrará especial trascendencia y prioridad acompañar al profesorado en la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje baho el enfoque de prácticas reales de éxito en atención a la diversidad".

En este punto, tal como recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, la intención del plan formativo del Gobierno andaluz es "proporcionar herramientas que permitan al profesorado gestionar eficazmente la diversidad del alumnado en el aula y atender a sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como fortalecer la coordinación docente, la acción tutorial y la orientación educativa, académica y profesional". El proyecto de formación deberá cumplimentarse en el sistema de información Séneca y ser aprobado por el Consejo de cenrto antes del 30 de noviembre de 2026. La resolución publicada en el BOJA entra en vigor este próximo martes.

De hecho, y sobre educación especial, el departamento de María del Carmen Castillo, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado un expediente para la compra de material específico destinado al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por un importe de 1,5 millones de euros, que beneficiará a más de 1.000 escolares de centros educativos de Andalucía. El expediente contiene más de 2.000 unidades de 77 artículos diferentes que corresponden a diversos tipos de ayudas: para el desplazamiento, el aseo, el control postural y el posicionamiento o la comunicación del alumnado.

Igualmente, la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado apuesta por desarrollar "estrategias eficaces con enfoque preventivo, estableciendo la mediación como herramienta fundamental para la resolución de conflictos así como la participación de todos los miembros de la comunidad educativa"; por la atención educativa al alumnado por situaciones derivadas de procesos de hospitalización o convalecencia domiciliaria y por la formación del profesorado de FP, enseñanzas artísticas y de idiomas y de educación permanente para "conectar la educación con la realidad productiva y el empleo".