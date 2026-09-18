La Junta condena la agresión sufrida por la directora y una profesora del IES Los Montecillos de Coín (Málaga)

IES Los Montecillos de Coín - IES LOS MONTECILLOS

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora del IES Los Montecillos de Coín (Málaga) y una profesora fueron agredidas este pasado jueves supuestamente por parte de la familia de un alumno matriculado en el centro. Desde la Delegación Territorial de Educación en Málaga han expresado su "firme rechazo y reprobación" a estos hechos.

Los hechos sucedieron sobre las 14,25 horas. Según han indicado desde la delegación, ambas profesionales fueron objeto "de agresiones físicas y verbales por parte de los progenitores de un alumno matriculado en el centro".

"Estas conductas son rechazadas tajantemente por la Administración educativa y no pueden encontrar justificación alguna en una sociedad civilizada, aun menos en un ámbito como el escolar, donde los profesionales docentes se entregan con esfuerzo, dedicación y vocación a la formación de personas integras, respetuosas y solidarias, bajo los principios de tolerancia, humanidad y respeto que constituyen el eje vertebral de su ejercicio profesional".

Al respecto, se han mostrado "convencidos de que estos hechos no constituyen la relación habitual de las familias con los centros de enseñanza y con la esperanza de que no vuelvan a producirse en lo sucesivo, manifestamos sin ningún género de duda nuestra condena a este tipo de situaciones, adoptando todas las medidas administrativas y legales a nuestro alcance".

Así, han indicado que han "activado el apoyo y la colaboración con las docentes que se han visto involucradas en estos hechos, a fin de que reciban la atención psicológica y letrada que la consejería de Educación tiene prevista para estos casos".

"El personal docente y no docente de los centros educativos merece toda la consideración y el reconocimiento del conjunto de la sociedad, y en ello continuaremos trabajando sin descanso", han finalizado.