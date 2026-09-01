La Junta destaca que el 95% del alumnado del primer ciclo de Infantil en Jaén tiene educación gratuita este curso

Un aula de primer ciclo de Educación Infantil. - JUNTA

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 95% de los 6.019 niños y niñas de Jaén escolarizados en el inicio del curso 2026-2027 en el primer ciclo de Infantil (0-3 años) dispone de educación gratuita, después de que la Junta de Andalucía haya ampliado esta medida al tramo de los alumnos de un año.

De este modo, el coste del servicio de atención socioeducativa para 5.758 alumnos, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias, lo asume la Administración autonómica.

Con datos de matriculación registrados este martes, un total de 6.019 menores de tres años inicia el 3 de septiembre el curso en las escuelas y centros de Educación Infantil de Jaén. Esta cifra supone 328 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año, según ha informado en una nota la Junta.

La distribución es la siguiente: en cero años hay 373 niñas y niños, en un año, 2.401 y en dos, 3.245 escolares. La Junta ha recordado que la matriculación en el primer ciclo de Infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

"El avance hacia la gratuidad se inició el curso pasado en el tramo de dos años, y se ha ampliado este curso a los escolares de un año, con el objetivo de fomentar la escolarización temprana, facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras, así como de apoyo al sector", ha explicado.

En el tramo de cero años continúan las bonificaciones a las familias, de forma que alrededor del 30 por ciento, 111 niños y niñas, también disponen de educación gratuita. La previsión de la Junta es que la gratuidad total de la educación en el tramo de cero años se implemente en el curso 2027-2028, alcanzando así al ciclo al completo.

La inversión prevista para llevar a cabo la medida de gratuidad en el tramo de un año en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina una inversión de 290 millones a ayudas a las familias, para un presupuesto total para toda la etapa de 420 millones, lo que supone un 58 por ciento de incremento respecto a 2018.

RED

La Consejería de Educación prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 6.900 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia de Jaén. Para este curso la Junta ha ofertado 8.713 plazas.

Jaén cuenta para este ciclo con una red de 162 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad autonómica y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Son ocho más respecto al curso pasado.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 60,14 por ciento (16 puntos más que en 2018), la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2 por ciento). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre cero y tres años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33 por ciento).

El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que a partir de enero de 2027 pasará a 250,15 euros, por acuerdo con el sector.

Para facilitar al máximo la compatibilidad entre la vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil ofrecen sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.

El régimen ordinario de clase empieza el tercer día hábil del mes de septiembre y finaliza el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año. La Educación Infantil se considera en Andalucía una etapa de carácter educativo y no solo asistencial y de escolarización voluntaria.