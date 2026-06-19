La Junta destaca la ampliación de la oferta de FP en la provincia de Granada con casi 20.000 plazas el próximo curso

El delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, acompañado de la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha presentado este viernes en Baza la oferta de FP para el curso 2026/2027 - JUNTA

BAZA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, acompañado de la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha presentado este viernes la oferta de FP para el curso 2026/2027 y ha destacado que esta crece hasta las 19.910 plazas en la provincia, lo que supone un incremento del 65,39% respecto a 2018, y un total de 433 ciclos formativos y cursos de especialización.

En el acto, que se ha celebrado en el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza, han estado también el alcalde del municipio, Pedro Justo Ramos, y representantes de la comunidad educativa.

Granados ha valorado que la Formación Profesional se ha consolidado como "una de las principales vías de acceso al empleo para nuestros jóvenes, gracias a una oferta cada vez más amplia, moderna y conectada con la realidad del tejido productivo".

Asimismo, ha subrayado que "en los últimos años la FP en Andalucía ha experimentado un crecimiento sin precedentes, con casi 200.000 plazas de nuevo ingreso en el conjunto de la comunidad autónoma, y un incremento superior al 64% desde 2018, lo que demuestra la apuesta firme del Gobierno andaluz por estas enseñanzas".

El delegado de la Junta ha puesto en valor especialmente el impulso de la modalidad a distancia, que "permite una mayor flexibilidad y accesibilidad para el alumnado, con más de 69.800 plazas de FP online, facilitando la formación a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación".

LA OFERTA DEL PRÓXIMO CURSO EN LA PROVINCIA

En Granada, la oferta se refuerza con 13 nuevas enseñanzas, entre grados medios, grados superiores y cursos de especialización, adaptados a sectores estratégicos como la sanidad, la industria, el transporte, la seguridad o la digitalización.

La nueva oferta de Formación Profesional se distribuye por distintas comarcas de la provincia, reforzando la especialización y el equilibrio territorial.

El Área Metropolitana concentra gran parte de las novedades, con nuevos ciclos en Granada capital, como Soldadura y Calderería, Emergencias Sanitarias, Educación Infantil, Documentación y Administración Sanitaria en modalidad virtual, además de cursos de especialización en Inteligencia Artificial, junto a la incorporación de Estética y Belleza en Santa Fe.

En la comarca de Baza, el IES Pedro Jiménez Montoya amplía su oferta con los grados superiores de Automoción y Administración y Finanzas, consolidando su papel como referente formativo del norte de la provincia.

Por su parte, Guadix incorpora el grado superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil; la Costa Tropical suma nuevos grados medios en Peluquería y Cosmética Capilar en Motril y Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre en Almuñécar; mientras que el Poniente Granadino incorpora en Montefrío el grado superior de Gestión Forestal y del Medio Natural.

Según Granados, "estas nuevas incorporaciones responden directamente a las necesidades del mercado laboral y a los perfiles profesionales más demandados, contribuyendo además a fijar el talento joven en nuestra provincia".

También ha destacado la incorporación de nuevos cursos vinculados a la Inteligencia Artificial y el Big Data, así como la ampliación de la oferta en sectores tradicionales con fuerte arraigo económico en Andalucía.

Por su parte, la delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP ha resaltado que "la Formación Profesional en Granada no solo crece en número de plazas, sino también en calidad, especialización y oportunidades de empleo, es una FP más innovadora, más flexible y más conectada con el futuro".

La jornada ha servido también para informar sobre el proceso de admisión, cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto del 15 al 30 de junio, realizándose la tramitación de forma completamente online a través de la Secretaría Virtual.

Posteriormente, el procedimiento continuará con la publicación de listas provisionales, fases de alegaciones y dos adjudicaciones en el mes de julio, manteniéndose el sistema de listas de espera hasta el 15 de noviembre.

"Con esta nueva oferta, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con una Formación Profesional moderna, accesible y orientada a la empleabilidad, clave para el desarrollo económico y social de la provincia de Granada", ha incidido el delegado del Gobierno.