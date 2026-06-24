La Junta destaca el avance en la climatización de los centros educativos de la provincia de Jaén

Reunión con Fampa Los Olivos - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, ha destacado el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía para mejorar el confort térmico en los centros educativos de la provincia, con más de 4,3 millones de euros destinados a actuaciones en 333 centros y la instalación de 1.722 elementos para combatir las altas temperaturas.

Así lo ha puesto de manifiesto en la reunión con la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Fampa Los Olivos, en la que ha destacado "la importancia de mantener una comunicación permanente y fluida entre la administración educativa y las familias para continuar avanzando en la mejora de la calidad del sistema educativo".

Las intervenciones incluyen sistemas de ventilación y climatización, sustitución de ventanas y cerramientos, instalación de sombras, mejoras en calefacción y creación de zonas verdes. Además, se complementan con el Plan de Bioclimatización de la Consejería, que incorpora sistemas de refrigeración adiabática con energía solar fotovoltaica.

Actualmente se desarrolla su segunda fase en 17 centros de la provincia, con una inversión cercana a los nueve millones de euros, que se suma a los casi 20 millones ya ejecutados en 72 actuaciones previas.

En conjunto, el plan alcanza una inversión total de 29 millones de euros en la provincia. Asimismo, se ha señalado la finalización de 326 obras en la provincia, con una inversión superior a 68,6 millones de euros, así como la inversión realizada en el Plan Mejora Tu Centro con una dotación superior a 7,7 millones de euros.

En relación con la Formación Profesional Básica Específica, el delegado territorial ha informado de que el alumnado mantendrá los recursos de apoyo existentes, con la posibilidad de refuerzos adicionales cuando sea necesario.

Tras la evaluación del programa piloto implantado en 2024, se han detectado dificultades relevantes en parte del alumnado, con elevados índices de abandono y resultados insuficientes en más del 50 por ciento, debido a la exigencia del currículo ordinario.

Por ello, la Consejería trabaja en el diseño de alternativas más adaptadas, mediante un análisis individualizado, con la previsión de crear nuevos ciclos de Formación Profesional Básica, reforzar itinerarios formativos específicos e impulsar programas de transición a la vida adulta orientados a la obtención de certificaciones profesionales y a la mejora de la inserción laboral.

Finalmente, Solano ha destacado la importancia del diálogo y la colaboración con las familias como base para afrontar los retos del sistema educativo, reiterando el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora continua de los centros, la atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

El encuentro ha servido con Fampa Los Olivos ha servido para realizar un balance del presente curso escolar 2025/2026 y coordinar las principales líneas de actuación de cara al próximo curso 2026/2027.

Por su parte, los representantes de Fampa Los Olivos han trasladado las principales inquietudes y propuestas recogidas por las asociaciones de la provincia, especialmente en cuestiones relacionadas con la climatización de los centros educativos, el estado de las infraestructuras, las necesidades de obras de mejora y la información relativa a la Formación Profesional Básica Específica.