La Junta destaca el compromiso de los centros granadinos con la convivencia escolar y la cultura de la paz

La Delegación de Educación de la Junta en Granada ha celebrado la sesión ordinaria de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Convivencia Escolar - JUNTA

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Educación de la Junta en Granada ha celebrado la sesión ordinaria de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Convivencia Escolar, órgano colegiado de coordinación y seguimiento de las actuaciones destinadas a promover la cultura de paz y mejorar la convivencia en los centros educativos de la provincia.

La comisión ha estado presidida por la delegada de Educación, María José Martín, y ha reunido a representantes de la Inspección Educativa, Ordenación Educativa, el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional (ETPOEP), Formación del Profesorado, el Gabinete Provincial de Convivencia, equipos directivos, centros concertados, organizaciones sindicales, familias y alumnado.

Durante la sesión, la delegada ha destacado la importancia de contar con un espacio de participación y coordinación en el que estén representados los distintos sectores vinculados a la comunidad educativa.

"La convivencia escolar es una de las cuestiones que debemos situar permanentemente entre nuestras prioridades. No se trata únicamente de actuar cuando aparece un conflicto, sino de construir cada día centros educativos más seguros, inclusivos y respetuosos, donde nuestro alumnado pueda aprender y desarrollarse", ha señalado María José Martín Gómez.

TRES CENTROS GRANADINOS EN LOS PREMIOS CULTURA DE PAZ

Uno de los asuntos abordados en la sesión fue la selección provincial de candidaturas a los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía, correspondientes a la edición 2025-2026.

De las seis candidaturas presentadas inicialmente por el Gabinete Provincial de Convivencia, la Comisión ha seleccionado tres centros granadinos, que participarán en la convocatoria de estos premios: La EI Media Luna de Pinos Puente, el CEIP Cristo del Rescate de Escúzar y el IES Federico García Lorca de Churriana de la Vega.

Los otros tres centros que formaron parte de las candidaturas inicialmente propuestas son el IES Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona; la EI Francisco Lucilo de Carvajal de Albolote; y el CPR Fuente de la Reina de El Jau.

María José Martín ha felicitado a los tres centros seleccionados y ha reconocido el trabajo desarrollado por las seis comunidades educativas que presentaron sus candidaturas.

"El hecho de que estos centros hayan desarrollado experiencias que puedan ser presentadas y valoradas en el marco de estos premios constituye ya un reconocimiento al esfuerzo de sus equipos docentes, equipos directivos, familias y, especialmente, de su alumnado", ha afirmado.

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2026-2027

Durante la reunión se presentó el Plan de Actuación del Gabinete Provincial de Asesoramiento para la Convivencia para el curso 2026-2027 con el objetivo de dar a conocer a los miembros de la Comisión las principales líneas de trabajo previstas para el curso.

Entre las prioridades se encuentran la prevención y mejora de la convivencia, el bienestar emocional, la detección temprana de situaciones que puedan afectar al alumnado, el acompañamiento a los centros y la formación de los profesionales.

La sesión también ha permitido avanzar en la coordinación de las actuaciones provinciales y poner en común propuestas destinadas a seguir fortaleciendo la cultura de paz y la convivencia en los centros educativos de Granada.