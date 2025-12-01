La Junta destaca las seis medallas obtenidas por estudiantes de Cádiz en el campeonato AndalucíaSkills 2025

Estudiantes galardonadas en el VIII Campeonato de Formación Profesional AndalucíaSkills 2025, las Olimpiadas de FP - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha subrayado la participación destacada que ha tenido el alumnado de Cádiz en el VIII Campeonato de Formación Profesional AndalucíaSkills 2025, las Olimpiadas de FP celebradas en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén, al conseguir un total de seis medallas en las distintas modalidades profesionales.

En concreto, la provincia gaditana ha logrado un oro, cuatro platas y un bronce, mostrando "el talento y la proyección" de la Formación Profesional de Cádiz, según ha indicado la Junta en una nota.

La medalla de oro ha sido para Ángel Blanco Gómez, del IES Andrés Benítez de Jerez de la Frontera, en la modalidad de Pintura del Automóvil. También han subido al podio con medalla de plata José Manuel Garrido Carranza en Floristería, Cayetana Márquez Martínez en Escaparatismo y Visual Merchandising, Félix Sasián Pacheco, del CDP Manuel Lora Tamayo de Jerez, en Electrónica, y Daniel Manuel Claramon Virtudes en Pintura del Automóvil.

El bronce ha recaído en la gaditana María Ángeles Atlassi Pérez en la especialidad de Servicio de Restaurante y Bar.

Durante el acto de clausura, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha subrayado que esta competición ha puesto de manifiesto "la excelencia, el talento y la capacidad de innovación" de la Formación Profesional de Andalucía, destacando "la estrecha vinculación" de estas enseñanzas con el sector empresarial y su importancia para la cualificación y el empleo de los jóvenes.

En total, AndalucíaSkills 2025 ha premiado a 93 estudiantes y ha reunido a 180 participantes procedentes de 85 centros educativos sostenidos con fondos públicos, acompañados por 166 tutores y 28 profesores expertos, que han competido en 28 especialidades profesionales.

La consejera ha felicitado al alumnado y ha reconocido el compromiso del profesorado de FP, poniendo en valor el trabajo conjunto que permite alcanzar resultados tan destacados como los de esta edición.

Los ganadores andaluces participarán en las Olimpiadas Nacionales Spainskills 2026, que se celebrarán en Madrid en febrero, desde donde podrán acceder a los campeonatos europeos e internacionales.

El campeonato, organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha contado con la colaboración de 95 empresas que han aportado recursos y equipamiento, y ha reunido a unas 1.500 visitas diarias en una edición que, además de visibilizar la FP, fomenta la relación entre el sistema educativo y el tejido productivo andaluz.