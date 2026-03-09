Junta destina 1,3 millones al IES Fernando de los Ríos de Málaga desde 2019 para mejorar infraestructuras y equipamiento

La Junta destina más de 1,3 millones al IES Fernando de los Ríos desde 2019 para la mejora de infraestructuras y dotación de equipamiento - JUNTA

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Málaga, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha invertido desde 2019 un total de 1.321.140,47 euros para la mejora de las infraestructuras y la dotación del IES Fernando de los Ríos, de Málaga capital.

Así lo ha destacado este lunes el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, que ha visitado el centro para realizar el seguimiento de los trabajos, acompañado por Kader Miguel Djebbour, gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y el director del instituto, Manuel Martín.

Las dos principales actuaciones se han desarrollado en el presente curso, en el que la Consejería ha destinado 819.721,77 euros para finalizar las obras de ampliación del centro, así como para sustituir la cubierta del gimnasio, que contenía amianto.

La ampliación se reanudó en septiembre tras adjudicarse el nuevo contrato a finales del pasado mes de julio, por un importe de 512.581,14 euros, a la empresa Construcciones Calderón, SL. La actuación, incluidos los costes del proyecto y de la obra abandonada por la primera empresa adjudicataria, cuando se encontraba al 26,53 por ciento, tiene un presupuesto total de 690.370,16 euros, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa de Andalucía Feder 2021-2027.

Los trabajos van a dotar al instituto de cuatro nuevas aulas polivalentes, con una capacidad para 120 estudiantes, gracias a la ampliación de los laterales del edificio actual con sendas construcciones simétricas que le darán continuidad. Según ha explicado Miguel Briones, "cada nueva ala, de dos plantas, estará conectada con el aulario principal y albergará dos aulas polivalentes". La intervención, que también incluye mejoras en las medidas contraincendios, añadirá al instituto una superficie construida de 381,40 metros cuadrados.

La actuación de retirada de amianto recientemente finalizada, por un importe de 129.351,61 euros, ha permitido la renovación de la antigua cubierta a dos aguas del gimnasio del centro. Esta cubierta, de 511,46 metros cuadrados de superficie, se ha sustituido por una nueva tipo panel sándwich. También se han llevado a cabo trabajos de reposición de revestimiento y pintura interior y exterior, entre otros.

Ambas actuaciones, de las que se beneficiarán los más de 1.000 estudiantes matriculados en el IES Fernando de los Ríos, forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas que desarrolla la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Por otro lado, el delegado ha informado hoy de las inversiones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en el IES Fernando de los Ríos en virtud del plan 'Mejora tu centro', por el que el instituto malagueño ha recibido, durante el presente curso, 56.123,42 euros para mejorar su confort térmico, así como 29.904,65 euros para efectuar reparaciones y mejoras en sus instalaciones. El modelo de ejecución del plan 'Mejora tu Centro' se basa en la transferencia directa de los fondos a los centros docentes, garantizando la autonomía en la gestión. La cantidad asignada se ingresa en la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario.

Estas inversiones se unen a los 415.390,63 euros que la Consejería de Desarrollo Educativo ha destinado a la adquisición de diferente material escolar desde el año 2019. Asimismo, y con objeto de mejorar el equipamiento tecnológico y digital de sus aulas, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado este curso al IES Fernando de los Ríos 39 paneles fijos y cinco paneles móviles, entre otros dispositivos.