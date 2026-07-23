La Junta destina 325.000 euros al IES Felipe Solís de Cabra (Córdoba) frente a los daños del temporal

Copé (tercero por la dcha.) visita el IES Felipe Solís de Cabra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CABRA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado de Educación de la Junta en Córdoba, Diego Copé, junto al alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado el IES Felipe Solís Villechenous del municipio para conocer el desarrollo de las obras que el Gobierno andaluz está ejecutando, por valor de más de 325.000 euros, en este centro educativo como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal de lluvias registrado el pasado mes de febrero.

Según informa la Administración autonómica en una nota, la actuación, incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027, dentro del programa específico de Actuaciones por Temporal Febrero 2026, cuenta con una inversión de 325.553,46 euros y permitirá resolver las filtraciones en el edificio principal del centro.

En este sentido, Diego Copé ha destacado que el compromiso del Gobierno andaluz fue "actuar con rapidez para paliar los daños causados por el temporal". "Las intensas borrascas registradas en esta zona de la Subbética ocasionaron incidencias en distintos centros educativos y desde la Junta de Andalucía asumimos el compromiso de actuar para resolverlas cuanto antes y garantizar el normal desarrollo de la actividad docente", ha señalado.

Las obras consisten en la renovación de la cubierta del edificio matriz, mediante la sustitución de la totalidad de la lámina impermeabilizante en una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados, incorporando además mejoras en el aislamiento térmico del edificio. La finalización de la actuación está prevista para finales del próximo mes de septiembre.

Durante la visita, Copé ha felicitado al equipo docente y directivo por la labor que realiza el instituto y ha agradecido la colaboración institucional mantenida con el Ayuntamiento de Cabra, destacando que la coordinación entre administraciones contribuye a mejorar los servicios públicos y a dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía.

El delegado territorial ha subrayado que esta intervención forma parte de una estrategia continuada de mejora de las infraestructuras educativas públicas. "No se trata de una actuación aislada, sino de una muestra de la forma de trabajar de la Junta de Andalucía, basada en la mejora constante de la red de centros educativos", ha recalcado.

INVERSIONES EDUCATIVAS EN CABRA

Copé ha recalcado, además, el esfuerzo inversor realizado por la Junta de Andalucía en la localidad de Cabra durante los últimos años. Según ha explicado, desde 2019 "se han destinado más de 2,2 millones de euros a actuaciones en infraestructuras educativas del municipio, una cifra que superará los tres millones de euros con las intervenciones ya comprometidas".

Entre ellas ha destacado la inversión de más de 200.000 euros prevista en el CEIP Juan Valera para la impermeabilización de su cubierta y la futura instalación de un sistema de refrigeración adiabática en el CEIP Andrés de Cervantes, con una inversión superior a 400.000 euros.

Asimismo, el delegado ha señalado que estas actuaciones se complementan con otras líneas de financiación destinadas a mejorar el confort térmico y las instalaciones de los centros educativos. En el caso concreto del IES Felipe Solís, el centro ha recibido más de 90.000 euros para actuaciones de mejora, entre ellas la sustitución de ventanas y equipos de climatización, así como la modernización de su sistema de protección contra incendios.

Por último, Diego Copé ha reiterado "la apuesta del Gobierno andaluz por la educación pública y por el mantenimiento de una colaboración permanente con los ayuntamientos", pues el objetivo es "seguir mejorando día a día las infraestructuras educativas para que toda la comunidad educativa disponga de las mejores condiciones posibles. Esa es la línea de trabajo que venimos desarrollando y que vamos a continuar impulsando en Cabra y en la provincia de Córdoba", ha concluido.