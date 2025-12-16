Junta destina 93 millones a infraestructuras, climatización y equipamiento de centros docentes

Junta de Andalucía destina 93 millones a infraestructuras, climatización y equipamiento de centros docentes - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el marco del Plan 'Mejora tu centro' que supondrán una inversión global de 39,5 millones de euros procedentes íntegramente de financiación autonómica para mejorar y modernizar las instalaciones de centros docentes públicos. Estas ayudas se suman a los 54 millones transferidos directamente el mes de noviembre de 2025 para la mejora de la climatización.

De esta manera, según una nota de la Junta, se pone a disposición de los centros docentes públicos una partida económica que supera los 93,5 millones de euros para que acometan mejoras en sus instalaciones o equipamientos.

El objetivo principal de este plan es "reforzar la capacidad de decisión de los centros, incrementar la eficiencia del gasto y promover soluciones adaptadas a la diversidad territorial y a las características específicas de cada comunidad educativa". Se prevé la ejecución de actuaciones en cerca de 3.700 centros docentes públicos.

Las intervenciones previstas se estructuran en tres grandes bloques, con una asignación económica detallada. Así, 31,9 millones de euros se destinarán a actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y calidad educativa. Incluyen obras en accesos, cerramientos, fachadas, cubiertas, adecuación de espacios, instalaciones, pintura, rotulación, instalaciones de comunicaciones y sanitarias, y medidas de seguridad, entre otras.

Esta medida, según la Junta, contribuye a su vez a la dinamización de la economía local, impulsando la contratación de pequeñas obras y servicios vinculados al tejido empresarial de cada municipio y comarca. Podrán recibir estos fondos los centros docentes públicos de Educación Secundaria, las residencias escolares, los centros de enseñanzas de Régimen Especial, y las escuelas infantiles de Primer Ciclo.

También se contempla la concesión de fondos dirigidos a la adquisición de material académico y educativo, con un presupuesto de 7 millones de euros. Los centros beneficiarios son los conservatorios elementales de Música, los centros y secciones de Educación Permanente y los colegios de Educación Infantil y Primaria, así como los centros específicos de Educación Especial. Finalmente, hay una partida específica de 600.000 euros para la renovación y adquisición de instrumentos musicales de los conservatorios Profesionales y Superiores de Música.

El modelo de ejecución se basa en la transferencia directa de los fondos a los centros docentes, garantizando la autonomía en la gestión. La cantidad asignada se ingresará en la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización del presente año 2025.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de las delegaciones territoriales, validará las propuestas presentadas por los centros antes del inicio de su ejecución. Por su parte, la Inspección Educativa llevará a cabo el asesoramiento y la supervisión de su desarrollo. Todas las actuaciones financiadas con estos fondos deberán estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2026.

Estas intervenciones representan, según la Junta, "un avance más en la política de mejora de las infraestructuras educativas", reforzando "la calidad de los entornos escolares, fomentando su sostenibilidad y garantizando un marco adecuado para la actividad docente y el aprendizaje del alumnado".