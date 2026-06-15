La Junta destina más de 340.000 euros a la mejora del confort térmico en los centros de Benalmádena (Málaga)

El delegado territorial, Miguel Briones, durante una visita al Colegio de Educación Infantil y Primaria 'El Tomillar' de Benalmádena (Málaga) - JUNTA DE ANDALUCÍA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado este curso un total de 348.400 euros a la mejora del confort térmico en los 13 centros educativos públicos de Benalmádena (Málaga).

Así, lo ha explicado este lunes, el delegado territorial, Miguel Briones, durante una visita al Colegio de Educación Infantil y Primaria 'El Tomillar', en la que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Juan Antonio Lara, y por el gerente en Málaga de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Kader Miguel Djebbour.

La mejora del confort térmico impulsada por la Junta de Andalucía a comienzos del presente curso se inserta en el plan 'Mejora tu centro', y ha supuesto una inversión superior a los 54 millones de euros, de los cuales 9.349.684,5 se han destinado a 546 centros públicos de 86 municipios en la provincia de Málaga, según ha informado la Junta.

Esta iniciativa, concretada mediante transferencia directa a los centros, ha permitido que cada equipo directivo haya adaptado las actuaciones a sus necesidades reales mediante la instalación de equipos de ventilación o aire acondicionado, sustitución de ventanas y cerramientos, instalación de estructuras de sombreado o creación de áreas verdes, entre otras opciones.

En el caso del CEIP 'El Tomillar', el centro recibió una partida de 20.000 euros que se han destinado a la instalación de aparatos de aire acondicionado en 25 aulas. Además, para el próximo curso se ha previsto una nueva adecuación para la ampliación del aula específica y la integración y mejora del aseo adaptado, lo que supondrá una inversión cercana a los 20.000 euros.

Junto a estas intervenciones, el CEIP 'El Tomillar' ha sido también destinatario de una inversión por parte del Ayuntamiento de Benalmádena, responsable del mantenimiento y conservación de los centros educativos de Infantil y Primaria, que ha destinado desde 2024 una cantidad cercana a los 100.000 euros para acometer la remodelación integral del centro.

Esto incluye la mejora de accesos y zona de estacionamiento, asfaltado o la renovación de pintura, azulejos y puertas, entre otras actuaciones. El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha destacado la importancia de esta colaboración entre instituciones plasmada en el centro.

"Este colegio es el ejemplo vivo de la coordinación y la asunción de competencias por parte de cada administración. Gracias a ello, son los alumnos los que disfrutan de un centro renovado, adecuado a las necesidades de confort climático, y preparado para afrontar las nuevas necesidades de escolarización que presente el municipio", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, ha subrayado que "esta actuación es un ejemplo del compromiso firme que mantenemos con la mejora de los centros educativos del municipio tanto desde la administración local como desde la Junta de Andalucía".

"En el CEIP El Tomillar hemos dado respuesta a demandas históricas de la comunidad educativa, igual que se está haciendo en otros muchos centros, con una inversión municipal en educación que supera los tres millones de euros. Cuando las administraciones colaboran y trabajan en la misma dirección, los resultados llegan a las aulas y repercuten directamente en el bienestar de nuestros alumnos, docentes y familias", ha concluido.

Desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado un total de 17.542.984,47 euros en Benalmádena.

De esta cantidad, 14.200.019 euros se han destinado a actuaciones vinculadas a infraestructuras; 1.346.867,41 euros han sido los dedicados a material distribuido; 1.266.133,75 euros corresponden a nuevo equipamiento informático; 348.400 euros son los vinculados al programa de confort térmico, y los 381.564,31 euros restantes son los transferidos a los centros en los planes 'Mejora tu centro' de 2024 y 2025.