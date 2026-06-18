La Junta destina más de 530.000 euros a obras de reforma en el IES Hozgarganta de Jimena de la Frontera (Cádiz)

IES Hozgarganta de Jimena de la Frontera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado obras de reforma y mejora en Instituto de Educación Secundaria (IES) Hozgarganta de Jimena de la Frontera (Cádiz), por un importe de 534.535,26 euros y con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de julio.

Según ha explicado la Junta en una nota, la actuación tiene como objetivo reparar diferentes patologías que han obligado a acotar zonas y clausurar algunos espacios del centro. El instituto cuenta con dos sedes y los trabajos se centrarán en la principal, donde se imparten secundaria y bachillerato.

En concreto, las obras supondrán la sustitución completa del vallado perimetral, incluyendo la renovación del muro de contención de tierras y la puerta de acceso para vehículos. Asimismo, se reemplazarán acerados en mal estado y se demolerá un muro de la urbanización para, posteriormente, adecuar la zona sobre la que se levanta.

Tanto en el edificio de aulario como en el salón de usos múltiples se dará solución a las goteras existentes, para lo que se realizará una revisión completa de las cubiertas, se repararán los desperfectos, se retejarán las zonas que lo requieran y se arreglarán los espacios interiores deteriorados por la humedad, según ha explicado la Junta, ue ha añadido que en ambos edificios se solventarán también los problemas de fisuras y grietas en fachada.

Por último, se acometerá la reparación y refuerzo del forjado sanitario de la planta baja del edificio principal, a fin de evitar la aparición de nuevas fisuras.

Finalmente, la Junta ha recordado que esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.