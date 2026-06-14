La Junta destina más de 82.000 euros a material para alumnado con necesidades especiales de Almería

La Junta de Andalucía destina más de 82.000 euros a material para alumnado con necesidades especiales de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado la licitación de un expediente para la compra de material específico destinado al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por un importe de 1,5 millones de euros, que beneficiará a más de 1.000 escolares de centros educativos de Andalucía. En el caso de Almería serán más de 82.202 euros.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la consejera en funciones, María del Carmen Castillo, ha informado de que el expediente contiene más de 2.000 unidades de 77 artículos diferentes, que corresponden a diversos tipos de ayudas: para el desplazamiento, el aseo, el control postural y el posicionamiento o la comunicación del alumnado.

En este sentido, Castillo ha afirmado que "actuaciones como esta demuestran una vez más que la Educación Especial es una prioridad para la Junta de Andalucía, por eso estamos trabajando de forma continuada para mejorar la atención de estos escolares". En concreto, se adquirirán y se suministrarán andadores, bipedestadores, grúas de transferencia o camillas, entre otros artículos.

También incluye otros elementos que se adaptarán a las necesidades específicas del alumnado, como corsés silla o emisoras y receptores para audífonos para los estudiantes con discapacidad auditiva. El plazo de presentación de ofertas a la licitación concluye el próximo 16 de junio.

En concreto, en este año 2026, la Consejería ha destinado en Andalucía cerca de 150.000 euros a la compra de 46 corsés silla, 77 emisoras y 63 receptores que ya han sido entregados a los centros docentes, una inversión a la que se suma ahora esta nueva licitación por 1,5 millones de euros. Desde el año 2019, la Consejería ha distribuido material para el alumnado con necesidades educativas especiales por un importe de 7,8 millones de euros incluyendo tantas ayudas técnicas TIC y no TIC, es decir pupitres, ordenadores y material específico.

Por último, también se ha proporcionado mobiliario para las aulas de apoyo y herramientas didácticas para "facilitar el aprendizaje de los escolares". En la provincia de Almería han sido más de 812.317 euros.