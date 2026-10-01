La Junta eliminará 13 módulos de aulas prefabricadas en la provincia de Almería con las obras en marcha

La consejera de Educación de la Junta, María del Carmen Castillo, durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía eliminará un total de 13 módulos prefabricados en la provincia de Almería una vez que finalicen las obras en ejecución y en distintas fases de tramitación que se desarrollan en cinco centros educativos de Roquetas de Mar, El Ejido, Pulpí y Adra.

Según ha trasladado la Administración autonómica en una nota, tras la comparecencia de la consejera María del Carmen Castillo en el Pleno del Parlamento andaluz, estas actuaciones permitirán que la provincia cuente con 19 módulos prefabricados destinados a aulas menos que en 2019.

En concreto, las actuaciones proyectadas permitirán la retirada de módulos prefabricados en los IES Pilar Quirosa y Las Marinas, en Roquetas de Mar; el IES Santa María del Águila, en El Ejido; el CEIP Nueva Andalucía, en Adra; y el CPR San Miguel, en Pulpí.

Castillo ha subrayado que "por primera vez un Gobierno habrá eliminado más instalaciones de este tipo que las instaladas por necesidad en una de las pocas provincias del país con un importante crecimiento demográfico".

"Y eso es gracias a nuestra apuesta por la construcción de nuevos centros en municipios con un gran crecimiento de población en los últimos años, como Roquetas de Mar o El Ejido", ha señalado.

Actualmente, la Agencia Pública Andaluza de Educación tiene en ejecución en Almería 54 actuaciones por un valor de 34,4 millones de euros. Desde 2019, la Junta ha finalizado 402 obras educativas en territorio almeriense, con una inversión de 94,3 millones de euros.