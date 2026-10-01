Detenida en Barajas una mujer con casi 16kg de cocaína escondidos en envases de alimentación en su maleta

Maleta incautada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 16 kilos de cocaína oculta en envases de comida - POLICÍA NACIONAL

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una mujer a la que encontraron en su equipaje unos 16 kilogramos de cocaína ocultos en envases de comida, especialmente sobres de café, chocolate con leche y cacao.

Los hechos se produjeron el pasado 25 de septiembre en el aeropuerto madrileño, cuando los agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes realizaron un control sobre el equipaje de pasajeros procedentes de vuelos extranjeros.

En el interior de una maleta sospechosa encontraron hasta 15 envases de alimentos que desprendían un fuerte olor a químico y, tras realizar el correspondiente narcotest, se confirmó que contenían en torno a 16 kilos de cocaína.

La mujer fue detenida como presunta responsable de un delito contra la salud pública, siendo puesta más tarde a disposición de la autoridad judicial competente.