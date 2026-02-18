La Junta esgrime un informe de Transparencia sobre el protocolo educativo con Google: "Cumple con todas las garantías"

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, interviene en la rueda de prensa. A 10 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctpda) ha concluido en un informe que el convenio que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP mantiene con Google para la utilización de herramientas digitales educativas en las aulas de Andalucía cumple con todas las garantías de protección de datos estipuladas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) vigente en España.

Según ha informado la Junta en una nota, se trata de un informe del estado de cumplimiento de una resolución emitida por Transparencia en la que consideraba que la Consejería "no había aportado en su momento la documentación suficiente que demostrara el cumplimiento en su totalidad del RGPD". Al respecto, cabe recordar que la consejera del ramo, María del Carmen Castillo, negó "rotundamente" la vulneración durante cinco años de la protección de datos de 700.000 alumnos menores y del profesorado por un convenio que firmó la Junta de Andalucía con Google para disponer de su plataforma educativa, al tiempo que aseguró que tanto alumnos como profesores han estado protegidos "en todo momento".

Además, indicó que "de ninguna manera" y "en ningún caso" ha ocurrido una vulneración de los datos. En contexto, afirmó que el Consejo de Transparencia "hace un año y pico" requirió a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional información sobre el convenio que habían firmado con Google para "facilitar a nuestros centros educativos una plataforma durante la pandemia de la Covid-19".

En concreto, el Ctpda ha considerado la necesidad de establecer "medidas más claras" sobre formación del profesorado e información a los usuarios sobre la creación de las cuentas y la explicación del tratamiento de sus datos, como así ha ocurrido a través del Plan de Acción puesto en marcha para dar respuesta a las propuestas del Ctpda.

Desde la apertura del expediente, la Consejería ha estado trabajando con el Consejo de Transparencia y con Google para aportar todas las aclaraciones necesarias. Como resultado de este trabajo, en diciembre la Consejería remitió toda la información.

El Consejo de Transparencia ha concluido en base a esa documentación aportada que el convenio cumple con todas las garantías y requisitos exigidos en el Reglamento General de Protección de Datos. En el análisis de cumplimiento, Transparencia valora la acreditación de medidas sobre limitación de riesgos de categorías especiales de datos de los usuarios, y en concreto cita la Guía de Buenas Prácticas para la protección de datos y las jornadas de formación específicas para equipos directivos, con la participación de más de 11.000 docentes en el curso 24-25, y que tendrá continuidad en la programación prevista en el curso 25-26.

Sobre el requerimiento de medidas que mejoren la información a usuarios y familias sobre protección de datos y uso de las plataformas, el informe ha considerado que la iniciativa reflejada en el Plan de Acción de envío de mensajes personalizados por la plataforma Séneca/Pasen es "muy adecuada y proactiva".

En la misma línea, ha señalado la publicación de instrucciones para el profesorado para evitar riesgos vinculados a la inclusión de imágenes y material audiovisual en Google Workspace y la propia Guía de Buenas Prácticas, por lo que ha considerado "plenamente cumplida" la resolución.

Respecto a las Transferencias Internacionales, el Consejo considera acreditado el cumplimiento de garantías por las directrices establecidas en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), que reseña que Google se encuentra adherido al Marco de Privacidad de Datos UE-EEUU, garantizando un adecuado nivel de protección de datos personales conforme al Registro de Protección de Datos de España.

Asimismo, la Junta ha aclarado en este punto que "todas las cuentas se crean con datos anónimos y Google nunca ha tenido acceso a contraseñas ni ha podido usar los datos para fines comerciales". A su juicio, las cuentas se controlan desde una consola en la Consejería, "lo que garantiza su gestión y el uso exclusivo para fines educativos".

Por otro lado, el Consejo ha valorado el avance significativo en la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos, con áreas de mejora delimitadas e identificadas y los controles establecidos. También se actualizó el Registro de Actividad de Tratamiento y se está tramitando un nuevo convenio, que cuenta con una Evaluación de Impacto con roles más claros de responsabilidad sobre el tratamiento de datos por parte de la Consejería y de Google.

Gracias a estos convenios de la Junta con Google, como también con, Microsoft, que estas corporaciones también tienen firmados con varias comunidades autónomas, entre ellas en Cataluña, Navarra o País Vasco, en situaciones como los temporales vividos estos días el sistema educativo andaluz ha podido mantener la atención educativa telemática con servicios que son gratuitos.