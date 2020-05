La Junta garantiza la escolarización en la Institución Provincial Gaditana tras su inminente cierre

CÁDIZ, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha manifestado que garantiza la escolarización del alumnado de la Institución Provincial Gaditana, en Cádiz, tras informar la Diputación sobre la no continuidad de la cesión del edificio como sede para centro educativo a partir del próximo curso.

En una nota, la Junta ha aseverado que la Consejería de Educación y Deporte ha apoyado el sostenimiento del centro en el marco de un convenio con la Diputación desde los años 60 y "seguiría apoyándolo". En este sentido, ha afirmado que la Diputación "es quien ha dado el paso para el cierre de la IPG, comunicando a la comunidad educativa que no continuará con la actividad".

Por su parte, el delegado territorial de Educación de la Junta en Cádiz, Miguel Andréu, se ha reunido este miércoles con representantes de las familias afectadas y ha lanzado un "mensaje de tranquilidad", puesto que para el próximo curso "está garantizada la escolarización de sus hijos en centros sostenidos con fondos públicos del municipio, en los que existen suficientes plazas".

Andréu ha instado a los padres a solicitar plaza en aquel/aquellos centros que sean de su interés, para posteriormente junto con el Servicio de Planificación de la Delegación, "realizar un estudio de las demandas y poder así satisfacer las necesidades de la forma más ajustada".

Por su parte, según la Junta, el profesorado funcionario que actualmente presta sus servicios en la Institución Provincial Gaditana, será recolocado en otros centros escolares pertenecientes a la red de la Junta de Andalucía.

La Junta ha incidido en que "si la Diputación no desea renovar el convenio, es esta corporación la que debe explicar por qué, ya que la gestión de la IPG le corresponde a la misma".

En cuanto a la posibilidad de que la Junta de Andalucía asuma la gestión de la Institución, "se dan dos factores que ni lo permiten ni lo aconsejan", ha afirmado la Delegación Educación, que ha explicado que el centro "se asienta sobre un suelo y un edificio ajeno y de propiedad totalmente privada, que se cedió a la Diputación para que esta ubicase allí un centro educativo".

Según la Junta, "la existencia de un centro educativo en el marco de un convenio de cesión de suelo con una entidad privada, no se corresponde con los convenios que realiza la Junta para el establecimiento de centros educativos, ya que estos se basan fundamentalmente en la cesión de suelo municipal".

Por otra parte, según la Junta, desde el punto de vista de la garantía del derecho a la educación de la que es responsable la Administración andaluza, "la planificación educativa existente en el área de influencia de Cádiz capital garantiza la absorción de este alumnado en otros centros de gestión propia de la Junta".

LOS PADRES PIDEN OTRAS SOLUCIONES

Por su parte, los padres afectado han planteado a la Delegación de Educación, además de la posibilidad de que se la Junta la que siga el convenio con la Fundación Aramburu para la continuidad del centro --descartado por la Junta-- otras dos alternativas.

Según han explicado los representantes de los padres a Europa Press, una de las soluciones es la ampliación del colegio Carola Ribed y otra, para medio o largo plazo, es construir un nuevo centro en la parcela contigua a la Institución Provincial Gaditana en que la que se había proyectado anteriormente la Ciudad de la Justicia.

La intención de los padres es que los niños continúen juntos y no se dispersen, así como mantener el único colegio público que hay en esa zona de la ciudad, por lo que están dispuestos a batallar para que no se cierre este centro.

Para los padres la reunión con la Junta no ha sido satisfactoria, ya que "el planteamiento es que ahora que está abierto el plazo los padres soliciten plaza en otro centro y que le darán prioridad a los alumnos de la Institución Provincial". Una postura que "no ha convencido" a los padres que se han levantado de la reunión y que apuestan por la continuidad del centro en esa zona de la ciudad y porque los niños no queden dispersados.