La Junta de Granada recibe a un grupo de participantes europeos del proyecto Erasmus+ Shape

GRANADA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha dado la bienvenida a un grupo internacional participante en el programa Erasmus+, en el marco de las actividades formativas del proyecto europeo Shape, en el que participa el S.E.P. Salobreña - La Caleta - Lobres.

Tal y como ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, el encuentro, celebrado en la sede de la Delegación, ha servido también para conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en Andalucía en el ámbito de la educación permanente de personas adultas.

Durante la visita, la delegada ha asegurado que iniciativas como Erasmus+ "permiten fortalecer la dimensión internacional de los centros educativos, compartir buenas prácticas e impulsar metodologías innovadoras en la formación de personas adultas".

El grupo visitante forma parte del proyecto europeo Shape, una iniciativa de cooperación internacional que reúne a instituciones educativas de Polonia, Eslovaquia, Rumanía y España con el objetivo de modernizar la educación de personas adultas mediante metodologías pedagógicas innovadoras.

En contexto, entre los socios del proyecto se encuentran la Fundación PCKK de Polonia, la entidad Cerehis de Eslovaquia, la organización Liga Scriitorilor Timisoara de Rumanía y el S.E.P. Salobreña - La Caleta - Lobres en representación de España.

El proyecto, con una duración de 24 meses --de diciembre de 2025 a noviembre de 2027--, promueve la aplicación de la metodología Agile en la educación de personas adultas, un enfoque basado en la flexibilidad, la cooperación y la adaptación continua a las necesidades del alumnado.

En este contexto, el S.E.P. Salobreña desempeña "un papel destacado" al liderar el área de competencia digital, desarrollando marcos de trabajo y recursos formativos orientados a mejorar las habilidades digitales del alumnado adulto, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad en línea y el acceso a la administración electrónica.

La visita a la Delegación Territorial se enmarca dentro de la actividad internacional de formación que el centro ha organizado entre el 3 y el 6 de marzo, en la que educadores de los países socios trabajan conjuntamente en el desarrollo de nuevas metodologías y recursos educativos digitales.

De esta forma, la Junta ha asegurado que esta iniciativa "refuerza el papel de la educación permanente andaluza como un espacio de innovación educativa y cooperación internacional", contribuyendo a "mejorar las competencias digitales, la participación social y el aprendizaje a lo largo de la vida entre las personas adultas".