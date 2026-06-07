La Junta impulsa el desarrollo de tres proyectos de emprendimiento en FP en Málaga

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MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 centros de Formación Profesional de Andalucía están desarrollando actualmente 24 proyectos colaborativos de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora, con una inversión de 1.180.606 euros. Estos proyectos cuentan con la colaboración de 64 empresas y tienen como principal objetivo la creación de semilleros y programas de emprendimiento ligados a centros de FP que imparten grados D (ciclos formativos de grado básico, medio o superior) o títulos LOGSE. En Málaga, son seis los centros participantes en tres proyectos colaborativos.

Según ha informado la Junta en una nota, de los 24 proyectos que se están desarrollando en Andalucía, la mitad corresponde a la línea de actuación que impulsa la cultura de la FP en la empresa, con iniciativas orientadas a promover modelos de excelencia a través de la identificación conjunta de desafíos y soluciones innovadoras.

Los otros doce proyectos restantes se centran en la creación de semilleros de emprendimiento, en los que el alumnado desarrolla ideas de negocio como parte de sus proyectos intermodulares o integrados, con el apoyo de empresas, administraciones locales y la comunidad educativa.

El IES Jardines de Puerta Oscura de Málaga es el coordinador de uno de estos proyectos: "eSembrando proyectos cooperativos", un proyecto de "evivero" en el que estudiantes de cuatro centros andaluces desarrollan distintas fases de una tienda online para comercializar productos vinculados al ciclo de grado básico de Agrojardinería y Composiciones Florales.

Por su parte, otros 5 centros de la provincia participan en otros proyectos colaborativos: IES Pablo Picasso (Málaga), IES Miguel Romero Esteo (Málaga); CPIFP Alan Turing (Campanillas), IES Litoral (Málaga) e IES Miraflores de los Ángeles (Málaga).

Los estudiantes de 17 familias profesionales están desarrollando activamente estas experiencias innovadoras de emprendimiento y aprendizaje, con especial presencia de las familias de Informática y Comunicaciones, Agraria, Administración y Gestión y Actividades Físicas y Deportivas.

La financiación máxima concedida a cada centro participante ha sido de 15.000 euros, con un tope de 60.000 euros por proyecto. Estos proyectos colaborativos están financiados con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO).