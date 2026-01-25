La Junta impulsa la Formación Profesional y mejora los servicios educativos en Olvera (Cádiz)

Imagen del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, en su visita institucional a la localidad de Olvera (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

OLVERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha realizado una visita institucional a la localidad de Olvera (Cádiz), en el marco del compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de la educación pública, el impulso de proyectos formativos vinculados al territorio y la atención a las necesidades de la comunidad educativa.

Durante la jornada, el delegado territorial estuvo acompañado por la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, así como por el Jefe de Servicio de Inspección Educativa, Rafael Matito, y la Jefa de Servicio de Planificación Educativa, Silvia Luque, según ha informado la Junta en una nota.

Al hilo, ha explicado que en las visitas participaron igualmente los equipos directivos y representantes del AMPA de los centros educativos, con quienes se mantuvieron reuniones de trabajo en un clima de diálogo y colaboración institucional.

La visita al IES Zaframagón se centró en el ciclo formativo de Grado Medio en Aceite de Oliva y Vinos, una oferta educativa estratégica que responde a las necesidades productivas de la comarca de la Sierra de Cádiz y refuerza la conexión entre el sistema educativo y el tejido socioeconómico local.

Durante la reunión se abordó el desarrollo e implantación del ciclo, así como su contribución a la mejora de la empleabilidad del alumnado, al relevo generacional en sectores tradicionales y a la generación de oportunidades profesionales ligadas a la industria oleícola y vitivinícola.

La Junta de Andalucía ha explicado que este ciclo proporciona una formación integral en procesos de elaboración, control de calidad y comercialización, con salidas profesionales en almazaras, bodegas y empresas del sector agroalimentario.

Asimismo, el delegado territorial ha valorado el trabajo desarrollado por el centro y destacó la importancia de una Formación Profesional orientada a las demandas reales del mercado laboral y alineada con las características productivas del entorno.

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CEIP MIGUEL DE CERVANTES

La jornada continuó en el CEIP Miguel de Cervantes, donde el foco estuvo puesto en el nuevo comedor escolar, recientemente puesto en funcionamiento y que supone una mejora significativa en materia de conciliación familiar y atención al alumnado.

En el encuentro mantenido con el equipo directivo y el AMPA se atendieron las peticiones y sugerencias planteadas por la comunidad educativa con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento del servicio y su adaptación a las necesidades de todas las familias.

La puesta en marcha del comedor da respuesta a una demanda histórica del centro y contribuye a mejorar la organización diaria y el bienestar del alumnado.

La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, destacó la importancia de la visita institucional y valoró positivamente tanto la implantación del ciclo formativo en el IES Zaframagón como la puesta en marcha del comedor escolar en el CEIP Miguel de Cervantes, subrayando la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para seguir avanzando en la mejora de la educación pública en el municipio.

Por su parte, el delegado territorial José Ángel Aparicio reafirmó el compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con una educación de calidad, señalando la importancia de escuchar a los centros educativos y a las familias para planificar actuaciones que respondan a la realidad de cada municipio, tanto en el ámbito formativo como en el de los servicios educativos.

La visita concluyó con un recorrido por las instalaciones de ambos centros y con el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con la comunidad educativa y el Ayuntamiento de Olvera para consolidar estos proyectos y seguir atendiendo las necesidades del alumnado.