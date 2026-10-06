La Junta impulsa los proyectos de FP para reforzar la colaboración entre empresas y centros docentes en Cádiz

Mercedes Colombo en la jornada 'Dinamizar la FP y la empresa: Innovando en talento'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha organizado en Cádiz una jornada para impulsar los proyectos colaborativos de Formación Profesional sobre innovación, digitalización y transferencia del conocimiento y emprendimiento, entre otros, que se van a poner en marcha a lo largo de los meses de septiembre y octubre. Esta medida, según ha explicado, tiene como fin acercar la FP a los retos reales del mercado laboral y reforzar la conexión entre centros docentes y empresas.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha sido la encargada de inaugurar esta jornada denominada 'Dinamizar la FP y la empresa: Innovando en talento', que ha reunido a 83 centros educativos, cerca de 150 asistentes y 17 empresas de la provincia, según ha señalado en una nota la Junta.

Además, el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos y los delegados territoriales de Educación, José Ángel Aparicio, y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, también han participado en este encuentro "con el que desde la Junta se apuesta por una Formación Profesional conectada con las empresas, con el empleo y con las necesidades reales de nuestro tejido productivo".

Durante las jornadas se han compartido experiencias reales de innovación en Formación Profesional y se han abordado las oportunidades de colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo. El encuentro ha contado con la participación de empresas vinculadas a sectores como informática, tecnología inmersiva, inteligencia artificial, aeronáutica, transporte, biotecnología, turismo, automoción, metalurgia, carpintería y ayuda a domicilio, entre otros.

Por su parte, Florentino Santos ha destacado la importancia de seguir avanzando en la colaboración entre la Formación Profesional y el sector productivo tras la universalización de la Formación Profesional dual, con una oferta práctica, adaptada y de calidad. El curso pasado se desarrollaron más de 500 proyectos de FP en Andalucía, ha recordado.

El secretario general ha señalado también que estas nuevas convocatorias cuentan con una dotación económica conjunta cercana a los diez millones de euros, que permitirá ampliar el número de centros participantes y favorecer proyectos vinculados a la innovación, la digitalización, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento.

PROYECTOS SINGULARES EN CÁDIZ

Mercedes Colombo ha destacado que "la provincia de Cádiz cuenta con sectores estratégicos como el naval, el hidrógeno verde y el aeroespacial, que están generando nuevas oportunidades y que necesitan profesionales preparados, de ahí que sean tan importantes iniciativas como los Proyectos Singulares, desarrollados junto a empresas y agentes económicos y sociales", con la participación de entidades como Femca, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz, la Asociaciónd e Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, Airbus, Aero Cádiz, el Clúster Aeroespacial de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Cádiz.

La delegada ha añadido que para este curso se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que alcanza las 28.745 plazas en Andalucía. Además, para atender el aumento de la oferta, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública andaluza de Formación Profesional con 1.216 profesores y profesoras adicionales.

Sobre las distintas líneas de proyectos, ha recordado que la Consejería impulsa iniciativas de digitalización y transferencia del conocimiento, emprendimiento e innovación, orientadas a acercar al alumnado a las nuevas tecnologías, abordar retos reales del mercado laboral y favorecer la creación de ecosistemas de emprendimiento en los centros educativos.