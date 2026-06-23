La Junta impulsa la rehabilitación integral del IES Padre Suárez de Granada con una inversión de más de 645.000 euros

La delegada de Desarrollo Educativo en Granada, María José Martín, y el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), José Antonio Toribio, han visitado las obras de mejora y conservación que se llevan a cabo en el centro. - JUNTA

GRANADA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, impulsa la rehabilitación integral del IES Padre Suárez de Granada capital con una inversión de más de 645.000 euros.

La delegada del ramo en Granada, María José Martín, y el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), José Antonio Toribio, han visitado las obras de mejora y conservación que se llevan a cabo en el centro.

La intervención principal, impulsada por la Delegación dentro del plan de modernización y conservación de infraestructuras educativas de Andalucía, cuenta con una inversión de 422.536,85 euros, cofinanciada con fondos europeos Feder, y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Los trabajos, que ya han comenzado, abarcan una superficie de más de 6.200 metros cuadrados e incluyen la reparación integral de fachadas exteriores e interiores, la actuación sobre el vallado perimetral, la eliminación de humedades y deterioros en revestimientos, así como mejoras puntuales en cubierta, canalones y bajantes.

A esta actuación se suma una nueva intervención aprobada por la Agencia Pública Andaluza de Educación, dotada con 223.380 euros, destinada a la reparación de cubiertas y terrazas, así como a la mejora de aseos y saneamientos del centro. Esta segunda actuación se licitará próximamente.

En total, la inversión prevista en el IES Padre Suárez superará los 645.900 euros, "consolidando el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de las infraestructuras educativas y la preservación del patrimonio histórico", ha asegurado la delegada, que ha recorrido los avances de las actuaciones destinadas a reforzar la conservación de este edificio, protegido por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

"El IES Padre Suárez no es solo un centro educativo, es parte de la memoria colectiva de Granada y un referente de nuestra educación pública, actuar aquí significa proteger nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, ofrecer mejores espacios de aprendizaje para el alumnado y el profesorado", ha resaltado.

Asimismo, ha destacado que "esta inversión responde a una necesidad urgente, ya que las patologías detectadas, como humedades y filtraciones, afectan tanto a la conservación del edificio como al bienestar diario de quienes desarrollan aquí su actividad".

Martín ha insistido en que "estas obras son una declaración de principios, creemos en la educación pública, en la calidad de nuestros centros y en la obligación de conservar aquellos espacios que forman parte de nuestra historia".

Por su parte, desde la APAE se ha puesto en valor la coordinación entre administraciones para atender las necesidades de conservación y mantenimiento de este centro histórico, garantizando unas mejores condiciones de seguridad y funcionalidad de cara al próximo curso escolar.