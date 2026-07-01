La Junta incrementa este verano el Programa de Refuerzo Educativo con 59 centros y más de 3.300 estudiantes en Granada

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado el CEIP Elena Martín Vivaldi. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional impulsa este verano en la provincia de Granada una nueva edición del Programa de Refuerzo Educativo en periodo estival, que cuenta con 59 centros y más de 3.300 estudiantes.

Esta actuación está dirigida a potenciar el éxito escolar y prevenir el abandono educativo temprano entre el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado el CEIP Elena Martín Vivaldi, donde ha explicado que en la provincia la edición de 2026 registra un importante crecimiento respecto al año anterior.

El número de centros participantes aumenta de 42 a 59; el alumnado beneficiario pasa de 1.977 a 3.309; y el profesorado implicado crece de 224 a 299 docentes, consolidando así la apuesta por reforzar la atención educativa durante el periodo vacacional.

El programa se desarrolla durante el mes de julio y está dirigido al alumnado de Educación Primaria y a estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presentan dificultades para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso.

Su finalidad es reforzar especialmente áreas instrumentales como Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés, al tiempo que se trabajan habilidades vinculadas a la lectura, el razonamiento lógico-matemático, la comprensión y expresión oral y la competencia lingüística en lengua extranjera.

El alumnado inscrito se distribuye en dos grupos, uno por cada quincena, con prioridad para quienes solicitan el mes completo. El horario establecido es de 9,00 a 14,00 horas y los grupos se organizan por cursos, con un mínimo de cinco y un máximo de 15 estudiantes.

Cada jornada incluye talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (Inglés) y Actividad Físico-Deportiva y hábitos saludables.

Para facilitar el desarrollo del programa, la Consejería proporciona a los centros material didáctico específico y una guía metodológica con orientaciones basadas en metodologías activas e innovadoras, con propuestas de integración y adaptación al grupo desde una perspectiva inclusiva.

"El objetivo es claro: prevenir el fracaso escolar y el abandono educativo temprano, reforzar la confianza del alumnado y garantizar que ningún niño o niña se quede atrás", ha concluido María José Martín Gómez.

El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, dentro del marco financiero 2021-2027.