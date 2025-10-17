La Junta inicia las obras del IES Lola Flores de Jerez con una inversión de más de tres millones de euros

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la primera piedra de las obras del IES Lola Flores en Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Lola Flores de Jerez de la Frontera (Cádiz), que cuenta con un presupuesto que supera los tres millones de euros y convertirá a este IES en un "centro de referencia" para la Formación Profesional de la zona.

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha destacado que esta obra responde a una demanda de años de la comunidad educativa y, "gracias al esfuerzo del Gobierno andaluz, por fin será una realidad". "El inicio de una obra escolar es siempre motivo de satisfacción y de alegría ya que demuestra el firme compromiso de la Junta con la educación y, especialmente en un proyecto tan esperado", ha añadido.

Según las previsiones de la Consejería y, si todo se desarrolla con normalidad, la obra podría estar finalizada en septiembre del 2026. Igualmente, Castillo ha subrayado que desde 2019 se han concluido en Jerez de la Frontera un total de 47 actuaciones, por un importe cercano a los diez millones de euros.

Entre ellas, ha destacado el nuevo IES Elena García Armada y la reforma y mejora del CEIP San Juan de Dios, incluidos trabajos de accesibilidad y la adaptación de espacios para ciclos formativos en el Instituto Francisco Romero Vargas. Además, ha señalado que se han terminado 22 actuaciones de climatización y bioclimatización, con instalación de refrigeración adiabática y paneles solares fotovoltaicos.

La actuación en el IES Lola Flores permitirá adaptar el centro a sus necesidades actuales de escolarización, potenciar los espacios de Formación Profesional y retirar los módulos prefabricados instalados en el recinto, según ha explicado la Junta.

Para ello, se construirá un nuevo edificio destinado a ciclos formativos, con más de 1.000 metros cuadrados de superficie, y se adecuarán los espacios existentes para albergar dos líneas completas de Secundaria, dos de Bachillerato y otros espacios para FP. El centro se reorganizará en su conjunto y se estructurará por etapas educativas, a fin de garantizar los espacios necesarios para todas las enseñanzas y atendiendo a su funcionalidad y accesibilidad.

Así, en los edificios existentes, donde se localizan las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato, se reubicarán nuevas aulas de música y plástica para Secundaria, tres aulas de apoyo, tres laboratorios, aula de desdoble, aula taller y dos aulas polivalentes para ciclos formativos. Además, se creará un aula de Educación Especial con aseo adaptado, despacho para las asociaciones de padres y madres del alumnado y despacho para el propio alumnado.

Por su parte, en el nuevo edificio se alojarán los talleres necesarios para los ciclos que imparte el centro, todos ellos de la familia de Hostelería y Turismo: el ciclo básico de Cocina y Restauración, el medio de Cocina y Gastronomía y el superior de Dirección de Cocina. Así, habrá un taller para el ciclo de Cocina y Gastronomía, incluidas cámaras frigoríficas, cuarto de basura, recepción y almacén; un taller de panadería, también con cámaras frigoríficas y almacén; y un taller para el ciclo de Cocina y Restauración, con almacén.

Además, la Junta ha indicado que esta nueva construcción contará con bioclimatización mediante refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, instalaciones que permitirán un menor gasto eléctrico para el centro al tiempo que reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. También dispondrá de calefacción por radiadores con generación de calor mediante equipos de aerotermia.

Por último, la actuación contempla la conexión de todos los edificios que componen el instituto, a fin de asegurar la accesibilidad a todos ellos. Una vez finalizadas las obras y retirados los módulos prefabricados, se urbanizarán los espacios exteriores, donde se dispondrá un nuevo parking y porches para creación de zonas de sombra.

La Junta ha recordado que esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.