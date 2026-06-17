La Junta inicia las obras para reparar daños del temporal en el IES Blas Infante de Córdoba

El IES Blas Infante de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha iniciado las obras para reparar los desperfectos ocasionados por el tren de borrascas del pasado invierno en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Blas Infante de Córdoba, con una inversión de 175.597,97 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses.

Los trabajos, según ha informado la Junta en una nota, consistirán en la renovación de dos módulos de cubierta del edificio número dos del centro, de unos 675 metros cuadrados de superficie, donde se han producido filtraciones que han afectado a aulas de la última planta, las cuales han tenido que ser clausuradas.

En concreto, se ejecutará una nueva cubierta invertida, a la que se dotará de lámina impermeabilizante, aislamiento y acabado en chino. Para ello será preciso el desmontaje y posterior montaje de la instalación de refrigeración adiabática existente en dicha cubierta. En el interior de las aulas se reemplazará el material de recubrimiento de los conductos de adiabática afectados por la humedad y se llevarán a cabo trabajos de pintura.

Esta actuación se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa', puesto en marcha por la Junta de Andalucía con 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.