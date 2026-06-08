La Junta invierte 300.000 euros para la mejora del IES Los Manantiales de Torremolinos

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, en el IES Los Manantiales de Torremolinos. - JUNTA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, va a invertir 300.000 euros en la mejora de las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria (IES) Los Manantiales de Torremolinos (Málaga).

Así lo ha anunciado este lunes el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, durante una visita al centro educativo en la que ha estado acompañado por el concejal del Ayuntamiento de Torremolinos, Francisco García; el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Kader Miguel Djebbour; y el director del instituto, Carlos Javaloyes.

La primera de las actuaciones previstas, que comenzará a lo largo de este mes de junio, consistirá en la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la instalación de un ascensor en uno de los dos edificios del centro, que cuenta con cuatro alturas.

Este inmueble alberga numerosos laboratorios cuya ubicación dificulta su traslado a la planta de acceso cuando se presentan problemas de movilidad entre el alumnado o el profesorado. La intervención incluirá tanto la instalación del ascensor como las adecuaciones necesarias en las aulas colindantes. El presupuesto de esta actuación asciende a 146.803,50 euros, ha indicado la Junta en un comunicado.

Este ascensor se suma al ya instalado en 2022 en el otro edificio, por una cuantía cercana a los 90.000, por lo que el centro completará de esta forma la accesibilidad en sus dos pabellones.

Además, se encuentra en fase de redacción el proyecto para la adecuación de espacios destinados a un aula específica y un aseo adaptado, con una inversión prevista de 18.000 euros.

Por último, y como resultado de las conclusiones recogidas en el Informe de Evaluación Técnica del Edificio (ITE), la Delegación Territorial impulsará diversas actuaciones de reparación y mejora en el centro. Entre ellas se incluyen intervenciones en cubiertas de aseos y saneamientos, cerramientos, instalaciones eléctricas, así como la renovación de fachadas y acabados interiores, entre otras. Esta actuación se encuentra actualmente en fase de contratación del proyecto y cuenta con un presupuesto de 130.000 euros.

Durante su visita, Briones ha destacado el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora continua de las infraestructuras educativas del municipio.

"Estas actuaciones responden a necesidades concretas planteadas por la comunidad educativa y permiten avanzar hacia unos centros más accesibles, seguros y adaptados a las demandas actuales de la enseñanza", ha señalado.

También el delegado ha recordado que desde 2019 la Junta de Andalucía ha destinado en Torremolinos cerca de 2,7 millones de euros a actuaciones de infraestructuras educativas, entre obras de mejora, ampliación, modernización y reparación de centros docentes. A esta cifra se suman otros 1,6 millones de euros invertidos en equipamiento, actuaciones de obra menor y programas como el Plan Mejora tu Centro 'Confort Térmico', entre otras iniciativas.