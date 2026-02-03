La Junta invierte cerca de 1,2 millones de euros en modernizar los centros educativos de Santa Fe (Granada)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, visita Santa Fe. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTA FE (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha informado de que el Gobierno andaluz ha invertido cerca de 1,2 millones de euros en modernizar los centros de Santa Fe y sus anejos.

La delegada, el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo Ortiz, y directores de los centros educativos del municipio han presentado este martes el balance de inversiones educativas realizadas en el municipio dentro de los distintos programas impulsados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

En total, las inversiones destinadas a Santa Fe y sus anejos alcanzan aproximadamente 1,2 millones de euros, distribuidos en actuaciones que abarcan desde la digitalización de aulas hasta la mejora de infraestructuras, el confort térmico, la modernización de la Formación Profesional y el mantenimiento ordinario de los centros.

Entre las partidas más destacadas se encuentran 430.000 euros en Aulas Digitales, que han permitido dotar de equipamiento tecnológico a siete centros educativos; 260.000 euros en infraestructuras educativas (APAE) desde 2019, con actuaciones en ampliaciones, accesibilidad y mejoras estructurales y 156.000 euros en gastos de funcionamiento para garantizar el mantenimiento y la operatividad diaria de seis centros.

Además, se han invertido 128.000 euros en fondos de inversión 2024-2026 dentro del programa Mejora tu Centro en los IES Jiménez de Quesada e Hispanidad; 93.000 euros en actuaciones de confort térmico para mejorar la eficiencia energética y el bienestar del alumnado y 60.000 euros en nuevas inversiones APAE en 2026 destinadas al IES Hispanidad para la reparación de patologías estructurales.

Estas inversiones han llegado a centros como el IES Hispanidad, IES Jiménez de Quesada, CEIP Capitulaciones, CEIP Reyes Católicos, CPR Fuente de la Reina (El Jau) y CEPER Elena Martín Vivaldi, beneficiando directamente a la comunidad educativa del municipio.

La delegada territorial ha destacado que "estas inversiones reflejan el compromiso firme de la Consejería con la mejora real y tangible de los centros educativos de Santa Fe, apostando por la digitalización, la eficiencia energética, la calidad de la Formación Profesional y el mantenimiento adecuado de las infraestructuras para ofrecer al alumnado las mejores condiciones de aprendizaje".

Por su parte, el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo Ortiz, ha agradecido la colaboración institucional que permite que estas actuaciones lleguen a los centros del municipio y repercutan directamente en la calidad educativa.

Posteriormente, la delegada territorial y el alcalde visitaron el IES Hispanidad para supervisar el estado de las obras en curso.