La Junta invierte este curso cerca de 200.000 euros para mejorar los centros educativos de Canjáyar (Almería)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Almería, Francisco Alonso, junto a la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, durante la visita al colegio Santa Cruz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CANJÁYAR (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha destinado este curso 2025-26 cerca de 200.000 euros a los dos centros educativos públicos de Canjáyar (Almería), el CEIP Santa Cruz y el IES Valle del Andarax, para mejorar sus instalaciones, avanzar en la digitalización de las aulas y aplicar medidas de confort térmico.

En conjunto, la inversión ejecutada en ambos centros contempla 50.756,66 euros para Aulas Digitales Interactivas (ADIS), 16.063,79 euros destinados a la mejora del confort térmico de los espacios educativos y 125.136,89 euros que el CEIP Santa Cruz y el IES Valle del Andarax han gestionado para la mejora de sus instalaciones y la adquisición de material inventariable en función de sus necesidades, según ha trasladado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, ha visitado el colegio Santa Cruz, donde ha destacado la "inversión sin precedentes" que la Administración autonómica acomete este curso en los centros educativos de la localidad.

Alonso ha señalado que la Consejería pone a disposición de estos centros una "importante partida económica" con el objetivo de atender también las necesidades "en función de la diversidad territorial y las características específicas de su comunidad educativa".

El delegado ha definido estas actuaciones como un "esfuerzo inversor" que, según ha indicado, "ilustra el compromiso de la Junta de Andalucía" con la mejora de los entornos educativos de la provincia de Almería, como ocurre en los centros educativos de Canjáyar.

Durante la visita, Alonso también ha informado de que el colegio Santa Cruz ha recibido este curso una inversión cercana a 44.000 euros. De esa cantidad, 15.450,36 euros se han destinado a la digitalización del centro con nuevas Aulas Digitales Interactivas, 2.584,84 euros corresponden a la mejora del confort térmico de los espacios educativos y 25.136,89 euros se van a emplear en mejorar las instalaciones del colegio a través del Plan 'Mejora tu centro'.

Por su parte, la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, ha señalado que "nuestros niños y niñas son el futuro de Canjáyar y es fundamental que puedan formarse en las mejores condiciones posibles".

"Esta importante inversión de la Junta de Andalucía permite dotar al centro de nuevos recursos y mejorar sus instalaciones, reforzando así la calidad educativa que reciben nuestros escolares", ha añadido.