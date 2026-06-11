La Junta invierte más de 161.000 euros en la reparación de la cubierta del IES Fuentepiña de Huelva

Cubierta del IES Fuentepiña de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado las obras de reparación de cubiertas y cornisas en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Fuentepiña de Huelva, que han supuesto una inversión de 161.982 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, los trabajos se han centrado en el arreglo de los daños causados por el temporal de principios de año en el centro, a fin de "garantizar su seguridad y habitabilidad".

En concreto, se ha demolido y reemplazado la cubierta invertida de grava del edificio principal, que presentaba filtraciones por diversos puntos. Asimismo, las cornisas afectadas han sido picadas y reparadas, devolviéndolas a su estado original.

Esta actuación se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.