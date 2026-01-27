La Junta invierte más de 2,2 millones en los centros educativos de Almuñécar (Granada)

Visita de la delegada Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, a Almuñécar (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta ha invertido más de 14,4 millones de euros en los centros educativos de la comarca de la Costa de Granada, de los que más de 2,2 millones corresponden a Almuñécar, según han informado la delegada Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín.

Si se desglosa esta cifra para tener una visión más completa del compromiso con todo el término municipal, destaca una inversión de más de un millón de euros en la entidad local autónoma de La Herradura y de cerca de 175.600 euros en Torrecuevas.

La delegada ha asegurado que estas inversiones "reflejan una apuesta clara y sostenida por la mejora de la educación pública y de las infraestructuras educativas en este municipio".

Entre las actuaciones, destaca la mayor partida de 912.860 euros, que ha permitido ejecutar siete actuaciones en cuatro centros desde 2019, centradas en reformas generales, eliminación de barreras arquitectónicas, reparación de muros y cubiertas, y adaptación de espacios.

Además, con anterioridad, en el C.E.I.P. La Santa Cruz se finalizaron obras de supresión de barreras arquitectónicas por valor de 55.000 euros y de retirada de amianto, y en el I.E.S. Puerta del Mar se invirtieron 33.000 euros en el arreglo de patologías de saneamiento, así como 36.500 euros en el C.E.I.P. Virgen de la Antigua por arreglo de patología en pilares y viga en el edificio principal.

También destaca la partida de 514.917 euros para dotar de aulas digitales y equipamiento informático a diez centros, impulsando la innovación educativa y la igualdad de oportunidades, y 181.846 euros en mejorar el confort térmico en doce centros del municipio.

A través de los programas 'Mejora tu Centro' y fondos de inversión, se han ejecutado mejoras por 201.811 euros en cuatro centros, reforzando su autonomía.

Asimismo, se destinaron 35.000 euros para reparar los daños por el temporal Dana en el IES Antigua Sexi, para garantizar la seguridad.

Posteriormente, la delegada y el alcalde, Juan José Ruiz Joya, han realizado una visita al CEIP Virgen de la Antigua para comprobar el estado de las actuaciones ya finalizadas y las que se encuentran en fase de tramitación, poniendo especial foco en las mejoras de accesibilidad.

Durante la visita al CEIP Virgen de la Antigua, la delegada ha destacado la inversión de 122.570 euros para la eliminación de barreras arquitectónicas, y ha anunciado nuevas actuaciones para la adaptación de aseos, mejorando la accesibilidad y la inclusión.

"Estamos ante unas inversiones equilibradas y distribuidas en todos los niveles educativos, que mejoran las infraestructuras, los recursos y el bienestar del alumnado y del profesorado" ha indicado.