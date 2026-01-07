La Junta invierte más de 350.000 euros desde 2023 en la mejora del CEIP Virgen del Mar de Almería

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso, durante la visita al CEIP Virgen del Mar de Cabo de Gata. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha invertido desde 2023 más de 350.000 euros en la mejora de las instalaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen del Mar de Cabo de Gata, en Almería.

Así lo ha destacado el delegado territorial Francisco Alonso durante la visita que ha realizado este miércoles al centro educativo para conocer los trabajos que se ejecutan actualmente.

Alonso ha detallado que la actuación ha consistido en la ejecución de reformas y mejoras en el vallado exterior del centro, mediante la construcción de muros de hormigón armado, muros de bloque de hormigón y suplementos de valla metálica, "con el fin de garantizar las condiciones de habitabilidad y seguridad del centro", y ha detallado que se trata de una mejora "demandada y necesaria" que ha supuesto "una inversión total de 70.144 euros".

El delegado territorial ha explicado además que en junio de 2023 la Consejería finalizó en el CEIP Virgen del Mar una obra de bioclimatización mediante refrigeración adiabática y energía fotovoltaica, "con una inversión de 282.455 euros que ha mejorado las condiciones de aprendizaje de los más de 340 alumnos y alumnas que albergan cada día este colegio garantizando el confort térmico en sus aulas", según ha señalado en una nota.

Asimismo, ha recordado que estas mejoras se enmarcan en la estrategia global de la Junta de Andalucía de modernización de las infraestructuras educativas de los colegios e institutos de la provincia de Almería, con 360 actuaciones finalizadas desde 2019 por un importe de 79,7 millones, y con otras 28 actuaciones por valor de 30,4 millones actualmente en ejecución.

El titular provincial de educación ha apuntado que se han finalizado un total de 36 obras de bioclimatización con una inversión cercana a los 7,5 millones de euros, a las que en el curso 2025-26 se suman otras siete intervenciones para la mejora de las condiciones climáticas de las aulas almerienses.