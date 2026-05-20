La Junta invierte más de 387.000 euros en obras de reparación del IES Cuenca Minera de Minas de Riotinto (Huelva)

Cubierta del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cuenca Minera de Minas de Riotinto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha iniciado obras de reparación de las cubiertas del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cuenca Minera de Minas de Riotinto (Huelva), afectadas por el tren de borrascas del pasado mes de febrero. Los trabajos, con un plazo de ejecución previsto de cinco meses, suponen una inversión de 387.303 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, el centro presenta incidencias en cubiertas y lucernarios de cuatro de sus siete edificios, afectados por filtraciones de agua de lluvia. En el edificio de talleres las obras consistirán en retirar las chapas existentes, así como en picar, resanar e impermeabilizar las cornisas de hormigón mediante una tela asfáltica autoprotegida; también se limpiarán e impermeabilizarán los canalones ocultos.

Así, en uno de los edificios de secundaria se acometerá una sustitución integral de la montera acristalada, aprovechando la estructura existente, la cual se tratará mediante lijado e imprimación anticorrosión. Posteriormente, se colocará sobre el vidrio una nueva estructura metálica de aluminio con doble junta estanca de goma, para evitar futuras filtraciones.

La cubierta invertida de grava de un tercer edificio, destinado también a aulario de secundaria, se demolerá y volverá a ejecutar, renovando la impermeabilización de las cornisas y vuelos existentes.

Por último, en el edificio que alberga el salón de usos múltiples se llevará a cabo la impermeabilización del porche de entrada, la sustitución de la montera de acceso por las escaleras y el sellado de las juntas de unión de los paneles sándwich que componen el cerramiento. La actuación en las cuatro cubiertas se completará con trabajos de pintura exterior.

Esta obra se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.