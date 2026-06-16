La Junta invierte más de 700.000 euros en la mejora del Conservatorio Julián Arcas de Almería desde 2019

El delegado de Desarrollo Educativo de la Junta en Almería, Francisco Alonso, y el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, durante la visita al Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha invertido desde 2019 más de 700.000 euros en la mejora del Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas de Almería, en el que actualmente se ejecuta una obra para sustituir el montacargas exterior del centro por un nuevo elevador adaptado para grandes cargas, con cinco paradas y destinado especialmente al traslado de instrumentos musicales de grandes dimensiones.

Según ha trasladado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una nota, el delegado territorial Francisco Alonso ha visitado este martes las instalaciones del centro, donde ha detallado que durante el curso 2025-2026 el Conservatorio Julián Arcas ha recibido 113.033 euros para mejorar y modernizar sus instalaciones y su equipamiento.

De esta cuantía, 15.000 euros se han destinado a la mejora de la climatización, 26.688 euros se han invertido en modernizar instalaciones, 18.150 euros en la renovación y adquisición de instrumentos y 53.195 euros en avanzar en el proceso de digitalización del centro mediante la compra de nuevos dispositivos electrónicos.

El delegado ha recordado que la Junta de Andalucía ha puesto este curso a disposición de los centros docentes públicos de la provincia de Almería una partida de 9,5 millones de euros para acometer mejoras en instalaciones o equipamientos, con el objetivo de "reforzar la capacidad de decisión de los centros, incrementar la eficiencia del gasto y promover soluciones adaptadas a la diversidad territorial y a las características específicas de cada comunidad educativa".

ACTUACIONES DESDE 2019

El responsable de la Administración educativa provincial ha indicado además que la Consejería ha llevado a cabo otras inversiones directas en este centro de enseñanzas de régimen especial desde 2019, entre ellas la adaptación de espacios para aulas de música, finalizada en el curso 2022-2023, con una inversión superior a los 300.000 euros.

A esta actuación se suma la obra actualmente en ejecución, por un valor cercano a los 150.000 euros, para la sustitución del montacargas exterior por otro adaptado para grandes cargas y con cinco paradas.

Por su parte, el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha visitado, junto al delegado, el conservatorio para conocer "de primera mano el estado y la evolución de los trabajos que se están llevando a cabo en sus instalaciones".

El edil almeriense ha destacado que se trata de una actuación que "contribuye a mejorar los espacios educativos y a reforzar las condiciones en las que se desarrolla la formación musical de cientos de alumnos y alumnas de la provincia".

Durante la visita, según ha añadido, han podido comprobar el avance de unas obras que permitirán "optimizar el uso de las dependencias del centro, adecuando los espacios a las necesidades específicas de las enseñanzas musicales".