Junta invierte seis millones en mejorar las infraestructuras y dotaciones de los centros educativos de Loja (Granada)

Visita de la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, a un centro de Loja. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOJA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta ha invertido más de 12,5 millones de euros en los centros educativos de la Comarca del Poniente granadino, de los que casi seis se han destinado al municipio de Loja.

Entre las actuaciones destaca una partida de más de 537.000 euros para dotar de aulas digitales y equipamiento informático moderno a doce centros y 425.000 euros para bioclimatización y sostenibilidad.

Asimismo, desde 2019 se han ejecutado 16 actuaciones del plan APAE en Loja por un importe de 3.239.250 euros, centradas en adaptaciones, cubiertas, accesibilidad, ampliaciones y bioclimatización.

Actualmente están en tramitación obras APAE por 321.529,75 euros en el IES Moraima para reparaciones estructurales en cimentación y cerramientos. También destaca la partida de 228.609 euros en mejorar el confort térmico en 16 centros del municipio.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, y el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, han informado este lunes en rueda de prensa en el Ayuntamiento lojeño sobre estas inversiones.

"Desde la Delegación Territorial seguiremos trabajando en colaboración con el Ayuntamiento y con toda la comunidad educativa para que la educación pública siga siendo un pilar fundamental del desarrollo social y económico de Loja", ha asegurado Martín.

Posteriormente, la delegada y el alcalde han realizado una visita a varios centros educativos para comprobar in situ el estado de las actuaciones ya finalizadas y las que se encuentran en fase de construcción.

El recorrido ha incluido la Escuela Infantil Infanta Cristina, donde las obras están concluidas, y el IES Moraima, donde las actuaciones están actualmente en ejecución. La inversión en ambos centros supera el 1,8 millones de euros en los últimos años.

En el IES Moraima, que tiene 615 alumnos, se ha sustituido la cubierta de fibrocemento y mejorado los de talleres, la boclimatización y las aulas digitales.

Actualmente se llevan a cabo obras para reparar patologías en la cimentación y reposición de cerramientos exteriores.

"Estamos ante unas inversiones equilibradas y distribuidas en todos los niveles educativos, que mejoran las infraestructuras, los recursos y el bienestar del alumnado y del profesorado", ha resaltado la delegada.