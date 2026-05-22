La Junta licita por 3,1 millones la ampliación del colegio San Miguel de San Juan de los Terreros en Pulpí (Almería)

Recreación del proyecto de ampliación del CPR San Miguel de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación las obras de ampliación y reforma de espacios en el Colegio Público Rural (CPR) San Miguel de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería), por 3.128.198 euros, una actuación que permitirá dotar al centro de nuevos espacios y retirar un módulo con dos aulas prefabricadas.

La licitación, publicada a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses, mientras que el plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas estará abierto hasta el próximo 18 de junio, según ha informado la Junta en una nota.

La actuación tiene como objetivo convertir el colegio en un centro tipo C1, con una línea para infantil y primaria y una capacidad total de 225 puestos escolares. Para ello, se ampliará la sede del colegio rural San Miguel mediante la construcción de nuevos espacios y la reorganización de los ya existentes.

Las obras se ejecutarán en dos fases. En la primera se construirá la ampliación en el lado sur del colegio, adosada al edificio original, mientras que en la segunda se retirará el módulo prefabricado, se levantará en su lugar el edificio de gimnasio y se llevarán a cabo las reformas en el edificio principal.

Para acometer esta ampliación, a la parcela actual se le añadirá un solar colindante, por lo que la superficie total del centro alcanzará los 5.127,82 metros cuadrados.

Los nuevos espacios se construirán por el lado oeste y el lado sur del edificio existente. En el lado oeste se ubicará el gimnasio, con vestuarios y almacén, mientras que en el lado sur se levantará un nuevo edificio de dos plantas que concentrará el resto de los espacios necesarios.

En la planta baja se situará el aulario de infantil, con tres aulas polivalentes y sus correspondientes aulas exteriores, los espacios comunes de esta etapa educativa, la zona de comedor y cocina, dos porches vinculados a las zonas de juegos y un aula de pequeño grupo.

En la primera planta estará el aulario de primaria, con seis aulas polivalentes, un núcleo de aseos, incluido un aseo adaptado, un aula taller-música y un aula de pequeño grupo. Los espacios de nueva construcción añadirán al centro 1.832,18 metros cuadrados de superficie construida.

En cuanto a la reforma del edificio existente, se modificarán las particiones interiores para obtener los espacios necesarios. Además, se renovarán los aseos, se adaptará a normativa la instalación eléctrica, se sustituirán lamas deterioradas y se adecuará el acceso a la pista deportiva.

En este edificio se ubicarán los espacios comunes y de administración, entre ellos despacho de dirección, jefatura de estudios, conserjería, secretaría, sala del profesorado, salas para la asociación de madres y padres y para el alumnado, biblioteca, sala de recursos, aseos, cuarto de instalaciones, almacén, cuarto de basuras y sala de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En los espacios exteriores se crearán zonas de juegos independientes para alumnado de infantil y primaria. Asimismo, el centro dispondrá de un sistema de bioclimatización mediante refrigeración adiabática apoyado en energía solar fotovoltaica, así como calefacción mediante bomba de calor por aerotermia de alta temperatura.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.