La Junta licita por 8,4 millones la construcción de un nuevo instituto en Rincón de la Victoria

IES Cala del Moral - JUNTA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) en La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria (Málaga), por un presupuesto de 8.432.980,41 euros y con un plazo de ejecución previsto de 20 meses desde su comienzo. El plazo de presentación de ofertas a esta licitación permanecerá abierto hasta el próximo 23 de junio.

El centro será de tipología D3, es decir, contará con tres líneas de secundaria obligatoria, lo que supone un total de 360 puestos escolares. Se construirá en una parcela de 9.042 metros cuadrados situada en la urbanización Parque Victoria de La Cala del Moral, junto al CEIP María del Mar Romera, ha indicado la Junta en un comunicado.

El edificio dispondrá de más de 3.300 metros cuadrados construidos y constará de un gran bloque compacto de tres alturas (planta baja más dos). En la zona docente se ubicarán 12 aulas polivalentes de secundaria, además de un aula de educación plástica y visual, un aula taller, un aula de música, dramatización y audiovisuales, un aula de educación especial, dos aulas de apoyo y refuerzo y dos aulas de desdoble.

Asimismo, habrá un laboratorio, diez departamentos y biblioteca, además de un gimnasio con vestuarios. En la zona de administración estarán los despachos de dirección, jefatura de estudios, secretario y orientación, así como la secretaría, la sala de profesorado, la conserjería y los despachos para las asociaciones de madres y padres y para el alumnado.

El instituto contará además con cafetería, almacén general, aseos para alumnado y profesorado, aseos-vestuarios para personal no docente y cuartos de instalaciones. En las zonas exteriores habrá pista polideportiva, patios de juegos y porche cubierto.

De cara al confort térmico y la eficiencia energética, el nuevo IES de La Cala del Moral disfrutará de una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática apoyada en placas solares fotovoltaicas que permitirá producir energía eléctrica para autoconsumo y vertido a red. Estas instalaciones reducirán el gasto eléctrico del centro, así como las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El centro tendrá también calefacción mediante agua caliente a baja temperatura con producción mediante aerotermia; y ventilación natural con apertura automática de ventanas en función de la concentración de CO2. Además, en la zona de juegos habrá árboles de hoja caduca que generarán sombra en tiempo caluroso.

La construcción de este nuevo centro educativo está recogida dentro del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.