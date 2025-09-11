La Junta mejora la accesibilidad en el CEIP Sierra Nevada de Granada

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado las obras de reforma que se ejecutan en el CEIP Sierra Nevada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado las obras de reforma que se ejecutan en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Sierra Nevada con un presupuesto de 66.223 euros y un plazo de ejecución de dos meses para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la inclusión del alumnado de educación especial.

La empresa adjudicataria, Construcciones Antonio Jesús S.L., trabaja actualmente en la redistribución de los aseos de la primera planta para habilitar un baño adaptado, así como en la construcción de una rampa en las escalinatas de salida al patio.

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por el gerente de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), José Antonio Toribio, la delegada ha destacado que "estas obras suponen un paso más en la apuesta de la Junta por garantizar una educación inclusiva, accesible y de calidad para todos los niños y niñas". "Con actuaciones como esta, damos respuesta a las necesidades reales de los centros y facilitamos que cada estudiante pueda desarrollarse en igualdad de condiciones", ha continuado.

Además, ha subrayado "la importancia de seguir invirtiendo en la modernización y mejora de los centros educativos para ofrecer espacios adecuados a toda la comunidad escolar, especialmente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

El CEIP Sierra Nevada cuenta en la actualidad con 677 alumnos y alumnas matriculados y un claustro compuesto por 45 docentes y nueve profesionales no docentes. Se imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Básica Especial, con apoyos específicos en audición y lenguaje, integración y alumnado con trastorno del espectro autista (TEA).

El centro ofrece servicios complementarios como aula matinal y comedor escolar, además de un amplio programa de actividades extraescolares (baile español, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, informática, inglés o teatro, entre otras).

Asimismo, participa en proyectos educativos de gran relevancia como el programa bilingüe en inglés, Erasmus+ y el Plan de Igualdad de Género en Educación de Andalucía.

"La accesibilidad no es un añadido, sino un derecho. Queremos que nuestros colegios sean espacios seguros, abiertos y preparados para atender la diversidad del alumnado", ha concluido la delegada durante la visita.