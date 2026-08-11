La Junta mejora la accesibilidad del IES Generalife de Granada con la instalación de un ascensor exterior

La delegada territorial de Educación, María José Martín Gómez, ha visitado las obras que la Agencia Pública de Educación está ejecutando en el edificio. - JUNTA

GRANADA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía destina 100.000 euros a mejorar la accesibilidad del IES Generalife de Granada capital con la instalación de un ascensor exterior. La delegada territorial de Educación, María José Martín Gómez, ha visitado las obras que la Agencia Pública de Educación está ejecutando en el edificio.

La intervención tiene como objetivo eliminar las barreras arquitectónicas existentes y garantizar la accesibilidad entre el exterior y las distintas plantas del edificio principal del instituto. Para ello, se ha optado por instalar un ascensor en la fachada exterior del edificio, una solución que permitirá mejorar la movilidad de toda la comunidad educativa sin alterar significativamente la distribución interior del centro.

Las obras, que están siendo ejecutadas por la empresa Construcciones Antonio Jesús S.L., cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses y darán respuesta a una demanda destinada a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso universal a las instalaciones educativas.

"La accesibilidad es un derecho y una condición imprescindible para garantizar una educación verdaderamente inclusiva. Con esta actuación eliminamos barreras físicas y avanzamos hacia centros educativos donde todas las personas puedan desarrollar su actividad en igualdad de condiciones", ha destacado Martín.

La delegada ha subrayado también que la mejora de las infraestructuras educativas no solo pasa por conservar los edificios, sino también por adaptarlos a las necesidades actuales de la comunidad educativa. "Este ascensor permitirá que el alumnado, el profesorado y cualquier persona con movilidad reducida pueda acceder con plena autonomía a todas las plantas del edificio", ha añadido.

"El Gobierno andaluz continúa impulsando inversiones que mejoran la calidad de los centros educativos públicos, favoreciendo espacios más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades presentes y futuras de la educación", ha concluido.

La actuación está siendo promovida por la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, dentro de su programa de modernización y mejora de las infraestructuras de la red pública educativa andaluza.

El IES Generalife El IES Generalife es un centro público de referencia en la ciudad de Granada que escolariza actualmente a 651 alumnos y alumnas y cuenta con una plantilla formada por 77 docentes y siete profesionales de administración y servicios.

El instituto oferta Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, una unidad específica de Educación Especial y el ciclo formativo de Grado Superior de Asistencia a la Dirección.

El centro dispone de comedor escolar y servicio de transporte escolar, y desarrolla una amplia oferta de proyectos educativos y de internacionalización.

Entre ellos destacan el programa bilingüe en Inglés y Francés, los intercambios internacionales con centros extranjeros, la inmersión lingüística en Bournemouth, además de iniciativas como ALDEA, Ecoescuelas, Escuelas Promotoras de Salud, ComunicA, Emprendimiento Educativo, Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, Hábitos de Vida Saludable, Escuela Espacio de Paz, Más Equidad, el Plan de Igualdad, el Plan de Actuación Digital (Código Escuela 4.0) y diversos programas culturales y de aprendizaje-servicio, que enriquecen la formación integral de su alumnado.