La Junta mejora el CPD Luis del Río de Córdoba con una inversión superior a los 170.000 euros

El delegado de Educación de la Junta en Córdoba, Diego Copé (4º izda.), con profesorado y representanes del AMPA del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de varios programas durante el curso escolar 2025/26, ha invertido 173.757,36 euros en la mejora del Conservatorio Profesional de Danza (CPD) Luis del Río de Córdoba, centro en el que cursan sus estudios en torno a 500 alumnos.

Según ha informado la Administración autonómica en una nota, la principal actuación, finalizada a primeros del presente agosto con una inversión cercana a los 135.000 euros, ha consistido en la instalación de nuevos suelos en varias aulas, para garantizar un entorno óptimo, confortable y seguro que potencie el aprendizaje de los estudiantes. El nuevo pavimento cuenta con una amortiguación avanzada y una superficie totalmente regular y uniforme, elevando el bienestar y la protección del alumnado.

Las instalaciones del CPD Luis del Río también se han visto mejoradas gracias al programa 'Mejora tu centro'. Así, con una partida de 23.758,87 euros, el conservatorio ha actuado en el acondicionamiento de los suelos de algún aula más. Dicho programa, con un montante global en la provincia de Córdoba de 4,3 millones de euros en el curso 2025/26, refuerza la autonomía de los centros, que son los que identifican de primera mano sus necesidades más prioritarias para, posteriormente, actuar sobre ellas.

Por último, y dentro del programa 'Mejora del confort térmico', el conservatorio de danza de la capital cordobesa ha recibido una partida de 15.000 euros. Con una inversión en la provincia de 5,2 millones de euros, estos fondos, también de gestión directa por parte de los centros educativos, incluyen actuaciones en eficiencia energética, climatización, ventilación y aislamiento con el objetivo de mejorar el bienestar del alumnado y del profesorado y contribuir, al mismo tiempo, a la reducción del consumo energético y de las emisiones contaminantes.