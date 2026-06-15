La Junta oferta para el próximo curso 12.041 plazas de FP en Huelva

Equipamiento de FP. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ofertará para el curso 2026-2025 en Huelva 12.041 plazas, "un 57,98% más que en 2018". Además, se ofertarán por primera vez en la provincoa cinco enseñanzas y la puesta en marcha de un nuevo grado superior en modalidad virtual, el ciclo de Farmacia y Parafarmacia en el IES José Caballero de la capital.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en la provincia de Huelva se ofertarán para el próximo curso un total de 12.041 plazas de nuevo ingreso de Formación Profesional sostenidas con fondos públicos, "un 57,98% más que en 2018". De ellas, 270 son plazas de nueva creación en oferta completa, vinculadas a la incorporación de tres ciclos de grado medio, seis de grado superior y dos cursos de especialización.

A la oferta completa hay que sumar la puesta en marcha de un nuevo grado superior en modalidad virtual, el ciclo de Farmacia y Parafarmacia en el IES José Caballero de la capital. En total, la provincia dispondrá de 288 ofertas entre ciclos formativos y cursos de especialización que se podrán estudiar el próximo curso escolar.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha señalado que uno de los pilares de la nueva oferta es la modalidad virtual (FP a distancia) para "atender una demanda creciente".

Así, del total de las nuevas plazas ofertadas en Andalucía, 28.265 corresponden a la modalidad virtual que triplica su oferta respecto a 2018, pasa de 16.090 a 69.846 plazas, un 334% más. Esta ampliación de la modalidad virtual tiene como objetivo flexibilizar los itinerarios formativos, facilitar la recualificación y favorecer el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación, con independencia del lugar de residencia dentro de Andalucía.

De la nueva oferta presencial, cinco enseñanzas se implantan por primera vez en la provincia: los grados superiores en Organización y Control de Obras de Construcción (CPIFP Profesor José Luis Graíño, Palos de la Frontera) y Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (IES Pintor Pedro Gómez); el grado medio en Construcción (IES Alonso Sánchez); y los cursos de especialización en Comercio Electrónico (IES San Sebastián) y en Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados (IES San Miguel, Jabugo), una formación pionera en Andalucía y vinculada a uno de los productos "emblemáticos" de la provincia.

La oferta se completa con los grados medios en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (IES Juan Antonio Pérez Mercader, Corrales) y Electromecánica de Maquinaria (IES Doñana, Almonte), así como con los grados superiores en Asistencia a la Dirección (IES La Arboleda, Lepe), Automoción (IES Cuenca Minera, Minas de Riotinto) e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (IES Fuentepiña).

Con estas enseñanzas, Huelva "refuerza una FP más diversificada y conectada con sectores clave de su economía, desde la hostelería y el turismo hasta el ámbito sanitario, la construcción, la gestión empresarial y la industria, creando nuevas oportunidades de formación y empleo con proyección de futuro".

PROCESO DE ADMISIÓN

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la gestión de esas solicitudes se realiza a través de un distrito único que permite asignar las plazas de forma centralizada, atendiendo a las prioridades que los propios solicitantes señalan en el impreso. El procedimiento puede realizarse íntegramente a través de internet en la Secretaría Virtual de la Consejería.

En las solicitudes de oferta completa las personas interesadas deben indicar los ciclos formativos y los centros docentes, hasta un máximo de diez opciones ordenadas según sus preferencias. El 2 de julio se publica la relación provisional de solicitantes y si se detecta algún error, se pueden realizar alegaciones del 3 al 6 de julio. Un proceso informático barema las solicitudes, asignando automáticamente las plazas.

Se trata de un procedimiento con dos adjudicaciones para los grados básicos, medios y superiores, adjudicaciones que serán el 9 y 20 de julio. Tras cada adjudicación se abre un periodo de matriculación. Finalizada la segunda adjudicación, todo el procedimiento de oferta completa se rige en exclusiva con listas de espera hasta el 15 de noviembre, en las que podrán incluirse las peticiones/solicitudes fuera de plazo que irán por detrás de cualquier solicitud presentada en plazo.

También del 15 al 30 de junio es el plazo para solicitar todas las enseñanzas de FP en oferta modular, ya sea presencial, semipresencial o virtual. En las solicitudes de este tipo de oferta se deben indicar los módulos profesionales a los que optan, hasta un máximo de 1.150 horas. Se realiza una única adjudicación el 16 de julio, con un periodo de matriculación del 17 al 22 de julio.

Respecto al porcentaje de puestos a disposición de los que quieren proseguir su itinerario profesional, en los grados superiores se reservará el 40% para los estudiantes que llegan de un grado medio, mientras que para los de Bachillerato el porcentaje es del 45%. De esta manera se garantizan más plazas a los alumnos que ya están estudiando Formación Profesional para que puedan tener un itinerario completo.