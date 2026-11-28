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ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha concedido subvenciones por un importe total de 92.934 euros a 15 ayuntamientos de la provincia de Almería para desarrollar actuaciones de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención al alumnado inmigrante durante el curso 2026/2027.

Según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por Europa Press, las actuaciones subvencionadas deberán desarrollarse entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, mientras que las entidades locales deberán justificar los gastos realizados y elaborar una memoria de las actividades.

En cuanto al reparto de las ayudas, El Ejido es el municipio que recibe una mayor cuantía, con 14.000 euros, seguido de Níjar, con 13.500 euros, y Cuevas del Almanzora, con 12.434 euros.

Los ayuntamientos de Adra, Vera y Vícar percibirán 8.000 euros cada uno, mientras que Huércal-Overa recibirá 6.000 euros; La Mojonera, 4.000 euros; Berja, 3.500 euros, y Carboneras, 3.000 euros. Por su parte, Tíjola, Olula del Río, Pulpí, Mojácar y Macael recibirán 2.500 euros cada uno.

Las ayudas cubrirán el cien por cien del presupuesto de las actividades previstas en 12 de los 15 municipios beneficiarios, mientras que en Níjar alcanzarán el 54 por ciento; en Adra, el 84,58 por ciento, y en Olula del Río, el 92,07 por ciento.