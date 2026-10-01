La Junta prevé finalizar en septiembre de 2027 la ampliación del colegio rural San Miguel en Pulpí (Almería)

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante una intervención en el Parlamento andaluz, en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía prevé que las obras de ampliación del Colegio Público Rural (CPR) San Miguel de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería), estén finalizadas en septiembre de 2027 tras una inversión de 2.836.905 euros que permitirá duplicar el número de puestos escolares de la sede.

Así lo ha señalado este jueves la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el Pleno del Parlamento andaluz a una pregunta de la diputada del PP por Almería Ángeles Martínez sobre una actuación que ha considerado "muy esperada" por la comunidad educativa.

Castillo ha recordado que las instalaciones actuales se reparten entre "un edificio antiguo y la zona prefabricada" y ha vinculado la necesidad de la ampliación al crecimiento de población escolar que registra esta zona.

En este sentido, ha afirmado que Almería es, entre las provincias andaluzas, "la que menos población escolar pierde" y ha apuntado que existen áreas donde incluso aumenta, entre ellas San Juan de los Terreros.

La titular andaluza de Educación ha recordado que conoce personalmente las necesidades del centro desde 2009, cuando ejercía como inspectora educativa en la zona de Pulpí. Según ha explicado, ya desde entonces se reclamaba en San Juan de los Terreros esta actuación para completar las instalaciones del CPR San Miguel, que cuenta también con sedes en El Convoy y Pozo de la Higuera.

Las obras arrancaron el pasado 18 de septiembre con la colocación de la primera piedra y permitirán elevar la capacidad hasta los 225 puestos escolares y retirar el módulo de aulas prefabricadas. La actuación transformará las instalaciones en un centro tipo C1, con una línea de Infantil y Primaria.

La ampliación se acometerá en dos fases. La primera contempla un nuevo edificio adosado al actual y, posteriormente, se retirará el módulo prefabricado, se construirá un gimnasio y se reformará el inmueble existente.

Por su parte, Martínez ha señalado que la ampliación constituye una reivindicación "histórica" del municipio y ha destacado las reclamaciones efectuadas durante años por el Ayuntamiento, los profesionales del centro y las familias.

La parlamentaria 'popular' ha resaltado que desde 2019 se han invertido más de 3.200.000 euros en infraestructuras educativas en Pulpí y ha aludido, además de esta actuación, a las realizadas en El Convoy y en el CEIP Emilio Zurano.

Castillo ha cerrado su intervención con un agradecimiento a las familias "por la paciencia" y al profesorado "por seguir ahí y mantenerse en ese centro".