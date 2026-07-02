La Junta reúne a instituciones y entidades que trabajan contra el absentismo escolar en la provincia de Granada

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha presidido la reunión de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha presidido este jueves la reunión de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar, en la que han participado todas las instituciones y entidades que luchan contra el absentismo en las aulas de la provincia.

Martín ha subrayado que el absentismo escolar "constituye un reto compartido que exige una respuesta integral desde los ámbitos educativo, social, sanitario, judicial y municipal" y ha puesto en valor el compromiso y la implicación de todos los profesionales e instituciones que trabajan diariamente para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado y de sus familias.

Durante la sesión se realizó un balance de las actuaciones desarrolladas a lo largo del curso 2025/2026 y de las principales líneas de trabajo impulsadas por las distintas administraciones y entidades representadas en la Comisión.

Los asistentes han coincidido en la importancia de la prevención, la detección temprana y la intervención coordinada como elementos esenciales para garantizar el derecho a la educación y favorecer la permanencia del alumnado en el sistema educativo.

Las distintas administraciones y entidades participantes han compartido las actuaciones desarrolladas en el ámbito de sus respectivas competencias, han intercambiado experiencias, buenas prácticas y propuestas de mejora dirigidas a reforzar la coordinación institucional y a actualizar los mecanismos de intervención y seguir impulsando actuaciones preventivas frente al absentismo escolar y al abandono educativo temprano.

La Comisión Provincial ha reafirmado el compromiso de todas las instituciones participantes de continuar trabajando de forma conjunta para fortalecer la prevención del absentismo escolar, garantizar el derecho a la educación, favorecer el éxito educativo y avanzar hacia una escuela más inclusiva e igualitaria para todo el alumnado de la provincia.

A la reunión han asistido representantes de las delegaciones territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y Sanidad y Consumo, así como de Diputación Provincial, entidades locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, equipos técnicos de la Delegación de Desarrollo Educativo, centros docentes y entidades sociales, todos ellos implicados en la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en la provincia.