La Junta subraya que "invertir en coeducación es invertir en bienestar social, igualdad y libertad"

Las consejeras de Inclusión Social y de Desarrollo Educativo, Loles López y María del Carmen Castillo, respectivamente, dialogan con la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, en el VI Congreso Andaluz de Coeducación que se celebra en la ciudad. - JUNTA

Loles López, María del Carmen Castillo, Olga Carrión y Margarita del Cid inauguran en Torremolinos el VI Congreso Andaluz de Coeducación

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado este lunes en la inauguración del VI Congreso Andaluz de Coeducación, celebrado en Torremolinos (Málaga), que "invertir en coeducación es invertir en bienestar social y emocional, en calidad de vida, en igualdad y en libertad".

López, acompañada por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo; la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, han dado la bienvenida al Palacio de Congresos de la ciudad malagueña al más de un millar de personas inscritas que durante lunes y martes van a debatir y reflexionar sobre la importancia de la coeducación en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia hacia las mujeres.

López ha señalado que la cifra de personas inscritas en esta edición "es muy significativa, porque nos da un reflejo de que cada vez somos mas las personas que estamos implicadas en este objetivo, que apostamos por la coeducación para poner los cimientos de la igualdad y construir una sociedad más justa, moderna y avanzada".

En este punto, ha incidido en la importancia del lema de esta cita, 'Igualdad que se vive, se aprende y se comparte' y ha enfatizado que la coeducación es tarea colectiva porque "la igualdad se vive y se interioriza en casa, se aprende en los centros educativos con la implicación de todos los profesionales, y se comparte a través de la conciliación y la corresponsabilidad, dos palabras irrenunciables en este ámbito".

López ha advertido que aún existen "retos importantes para alcanzar la igualdad real", y ha lamentado que la violencia de género "sigue siendo la expresión más cruel de la desigualdad". Para erradicar esta lacra, ha apelado a "la unidad de toda la sociedad, mujeres y hombres unidos".

La consejera ha detallado las principales líneas de actuación de su departamento para impulsar la coeducación en igualdad. Entre ellas, ha destacado la app móvil 'Iguales en Igualdad', dirigida al profesorado, familias y alumnado desde Infantil a Bachillerato y que reúne todos los recursos educativos necesarios para todas las etapas formativas.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la formación en el ámbito digital, y ha señalado que "los jóvenes son nativos digitales", lo que hace imprescindible formar a familias y profesionales para "detectar, prevenir y actuar ante las diferentes formas de violencia en este ámbito". Así, ha puesto en valor la estrategia de la Consejería para combatir la ciberviolencia de género que incluye la formación a las familias, a profesionales de los centros de la mujer y la campaña de sensibilización #RedFlagChallenge dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha declarado que la coeducación no es una simple metodología, sino "una forma de entender la sociedad que queremos construir". En este sentido, ha reivindicado el papel indispensable de los centros educativos como espacios donde se ofrecen modelos de relación sanos y se fomenta el rechazo total a cualquier tipo de violencia. "Educar en igualdad significa enseñar a mirar el mundo con una perspectiva crítica, capaz de detectar desigualdades y de transformarlas", ha afirmado.

La consejera ha incidido, además, en la importancia de que las familias se impliquen en potenciar el respeto, la tolerancia y la equidad como valores primordiales. Además, Castillo ha informado de que se está trabajando con la Comisión Negociadora de Igualdad en un nuevo plan dirigido específicamente al profesorado. El objetivo es garantizar que los docentes cuenten con la formación y el acompañamiento necesarios para liderar el cambio cultural en las aulas.

También ha hecho referencia a las medidas implementadas por su Consejería para contribuir de manera efectiva a la promoción de la igualdad en el ámbito educativo. Del mismo modo, se busca la implicación de toda la comunidad educativa en la prevención de la violencia de género mediante actuaciones de formación y otras de participación dinámica. Destacan el Programas ADA (Alumnado Ayudante Digital Andaluz) y ConRed Andalucía, dirigidos a centros docentes de Educación Primaria y Secundaria de Andalucía.

La consejera se ha dirigido a los jóvenes y les ha instado a construir relaciones basadas en la confianza y la libertad. "La coeducación os enseña que el amor no duele ni limita. Tenéis en vuestras manos el poder de construir una sociedad afectiva diferente", ha concluido, recordando que la igualdad es, en última instancia, "un proyecto de vida".

Por su parte, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer ha asegurado que "la coeducación promueve la igualdad desde el respeto y la colaboración, sin generar enfrentamientos ni contraposiciones entre niñas y niños. Su objetivo es alcanzar la igualdad real mediante el desarrollo pleno del talento y las capacidades de cada persona, al margen del género".

Finalmente, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha remarcado que "la coeducación tiene la virtud de no sólo preocuparse de la parte académica y formativa, sino de ir más allá, conscientes de que estamos trabajando con personas, y eso implica otras muchas cosas más allá de la educación formal", ha remarcado Del Cid, para concluir que "como ayuntamiento, tenemos claro que esa relación con la comunidad educativa debe ser constante, de tal forma que cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, el rechazo a todo tipo de violencia, el respeto y la comprensión ante lo diferente; todo ello sea abordado de forma integral".

PROGRAMA DEL VI CONGRESO ANDALUZ DE COEDUCACIÓN

Tras la inauguración institucional la filósofa y una de las principales expertas en la materia, Ana de Miguel, ha protagonizado la ponencia inaugural con el título 'La coeducación: una escuela de humanismo, una escuela de igualdad'.

Asimismo, durante lunes y martes se van a abordar cuestiones fundamentales como los efectos del consumo de la pornografía por parte la población juvenil, la violencia de género digital en la juventud, la conciliación, la inteligencia artificial y las mujeres, el deporte en la promoción de la igualdad, el papel de los jóvenes frente a los discursos de odio, entre otros temas. Además, se van a ofrecer herramientas al profesorado para su empleo en las aulas.

Este año tienen un papel protagonista los centros educativos, que este lunes presentan sus buenas prácticas en el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género, así como las familias a través de las federaciones y asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPA) con una mesa de debate en la segunda jornada.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, organiza este encuentro que cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo y las universidades públicas. Este foro, que se celebra bajo el lema 'Igualdad que se vive, se aprende y se comparte', se desarrolla de forma presencial y también se puede seguir vía 'streaming'.

Este encuentro va dirigido al alumnado universitario del grado de Pedagogía, Educación Social, Educación infantil y Primaria, profesorado, responsables de los Centros del Profesorado, personal técnico de los centros de la mujer, representantes de las asociaciones de madres y padres, asociaciones de mujeres que realizan proyectos de coeducación, así como de otras personas profesionales vinculadas al ámbito educativo. En esta edición se han vuelto a superar el millar de personas inscritas.

El programa completo se puede consultar en la página web dhttps://congresoandaluzdecoeducacion.com/