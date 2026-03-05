Junta valora revisar las bases para ayudas a comedores de centros privados tras quedar fuera Upace San Fernando (Cádiz)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, participa en un diálogo durante la jornada titulada 'Vocaciones femeninas y FP STEAM: Andaluzas para la Industria que viene'. - Esther Lobato - Europa Press

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha valorado el revisar las condiciones de la convocatoria de ayudas a comedores en centros privados andaluces después de que el colegio de Upace San Fernando, en la provincia de Cádiz, haya quedado fuera de la misma a pesar de contar con los mismos puntos que el año pasado en el baremo de la actual convocatoria.

En declaraciones a los medios, Castillo ha reconocido que el baremo de estas ayudas "no ha cambiado en los últimos años" por lo que se va a revisar por si fuera necesario actualizarlo.

Sobre Upace, que ha quedado fuera de estas ayudas a comedores, la consejera ha explicado que en este caso el centro "sí ha recibido otros años con los mismos puntos la subvención, pero que éste no ha podido ser" ya que el último centro que ha entrado en el listado de ayudas lo ha hecho "con 13 puntos" y el gaditano tenía "12 puntos".

Además, ha apuntado que en la convocatoria anterior el límite estuvo en nueve puntos y que con ese puntuaje "este centro no estaba entre los suplentes del año pasado", sino que recibió la ayuda solicitada al superar el baremo.

"A las familias les diremos que de cara al curso que viene vamos a estudiar la posibilidad de aumentar un poco el presupuesto, puesto que de repente tenemos más solicitudes que antes no teníamos, y por otro lado, que les daremos una vuelta al baremo por si es necesario actualizarlo", ha expresado.

Este jueves 5 de marzo las familias del colegio de Upace San Fernando se han concentrado a las puertas de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz para protestar por la aplicación de "baremos injustos" en las subvenciones de ayuda a comedores, que ha dejado a este centro sin la correspondiente de este año.